Luego de anunciar su compromiso en marzo de 2023, Martina la Peligrosa se casó con Daniel Caballero en una ceremonia a la orilla del mar en una de las playas de Palomino en La Guajira, en donde familiares y amigos fueron testigos de cómo, literalmente, unieron sus almas con la intención de que dure para toda su vida.

A través de sus redes sociales, la cantante ya había anunciado que Santa Marta fue la primera parada rumbo a dar el sí, por lo que compartió una serie de fotografías en las que se le podía ver muy feliz: "amo esta ciudad y me da mucha alegría contarles que es aquí donde empieza mi camino rumbo al altar. Mi amado y yo nos tomamos unos días para nosotros e irnos conectaditos a esta nueva aventura".

Tras esto, fue posible ver algunos de los momentos más especiales por medio de las historias de Instagram de Martina la Peligrosa, quien dejó en evidencia cómo fue la ceremonia en la que contrajeron nupcias.

A su vez, gracias a estos videos, hechos por los asistentes, se detalló que la cantante caminó rumbo al altar acompañada de sus padres y llena de mucha emotividad, mientras que Adriana Lucía , su hermana, era quien cantaba durante este instante, dándole un toque único y muy personal.

Algo de lo que más cautivó fueron los votos dichos por la artista, quien dijo que: "entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada".

En cuanto a la fiesta, que también tuvo lugar en esta playa de Palomino, Martina la Peligrosa no dudó en cantar tanto para sus invitados como para su esposo, con quien protagonizó una romántica escena en el escenario donde interpretaron juntos un tema musical. A su vez, hubo mucho baile durante esta celebración, en la que no hizo falta el vallenato y el tiempo con los seres queridos.

Por otra parte, Adriana Lucía no podía dejar pasar este conmovedor momento para escribirle un mensaje bastante especial a la cantante y compartir fotografías de la significativa ceremonia, en las que es posible entender el tipo de conexión que tiene esta pareja.

"Desde que tengo conciencia de tu existencia te he protegido. No sé por qué, supongo que lo único que debía hacer era amarte y celebrarte pero, nunca pude separar el amor del cuidado. (...) Dani, tus palabras, tu mirada transparente, tu amor inagotable para todos nos inundó y nos hizo llorar un mar. Gracias por amar a Marti de la manera en que lo haces. Se merecen toda la felicidad que sea posible vivir. Ustedes alumbran todo a su paso. Yo nunca aprendí y creo que ya no lo logré yo siempre te amaré y te cuidaré y sigo siendo de esas que cree que el amor es para siempre y que nunca deja de ser", escribió la intérprete de 'Quiero que te quedes'.