María Auxilio Vélez fue traslada a un hospital tras ser mordida por una serpiente venenosa

María Auxilio Vélez dejó sorprendidos a sus fanáticos después de relatar la angustiante experiencia que vivió en una finca de Puerto López, Meta. La integrante del elenco de Sábados Felices reveló en Blu Radio que fue mordida por un reptil conocido como 'cuatro narices', mientras caminaba desprevenida.

Tras sentir un fuerte chuzón, la humorista se percató de que algo estaba sucediendo, cuando iluminaron su pie con una linterna notó que estaba sangrando y que justo en ese lugar estaba presente una serpiente.

La figura pública aseguró que después del incidente fue trasladada a un centro asistencial, pues experimentó un dolor difícil de explicar e incluso dejó de sentir su pierna. A pesar de las circunstancias, la comediante mantuvo el buen humor. A través de sus redes sociales envió un parte de tranquilidad a sus fans y aprovechó la ocasión para hacer chistes sobre lo sucedido.

"No sabemos si la culebra quedó viva, me preguntaron que si cobra pero ¡no! fue gratis... Infinitas gracias a todos por sus mensajes de amor y deseos de recuperación... Estoy bien gracias a Dios y a sus oraciones", escribió María Auxilio en su más reciente post de Instagram , en donde mostró el estado actual de su pie.

Sus compañeros de set también estaban preocupados por la situación, así que la comediante decidió comunicarse con ellos para contarles que su extremidad está evolucionando.

"No sé cuánto más me dejarán en la clínica, el internista me dice que hasta que no esté bien y pueda caminar y todo, pues obviamente no me dan salida", afirmó poco antes de pedirles que siguieran elevando plegarias por su pronta recuperación.