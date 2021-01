Sábados Felices llega recargado de premios y diversión ¡anímate a participar!

Sábados felices , el programa de humor preferido por los colombianos llega este sábado 30 de enero recargado. La Selección Colombia del humor está lista para divertir a los televidentes en grande con nuevas secciones, jugadas millonarias y humoristas sorpresa que regresan al set. ¡Prepárese para jugar, ganar millones y reír junto a su familia!

Desde casa o desde el set, el gusto por continuar alegrando la vida de los colombianos está intacto. Por eso, para esta oportunidad, Humberto “el Gato” Rodríguez, regresa al set del que estuvo alejado desde hace algunos meses, mientras trabajó desde casa.

"Trabajar desde casa fue un ejercicio de mucho crecimiento. Allí tenía que estar pendiente de todo, con ayuda de mi familia, para que cámara, sonido, y todo saliera muy bien. Con esto creo que muchos aprendimos a darle un valor impresionante al equipo de producción, maquillaje, luces, vestuario…porque cuando llegábamos al set ya teníamos todo listo. Ahora regresar al escenario es súper emocionante, lo esperaba con ansias, además porque hay muchas cosas nuevas para las familias colombianas. Nadie se lo puede perder porque Sábados felices es Colombia" afirmó el presentador, quien estará acompañado por algunos comediantes, que también regresarán al set con sus mejores rutinas.

Además, llega Cuente su cuento, una nueva actividad en la que los televidentes podrán ganar 5 millones de pesos cada sábado. Participar es muy fácil, solo debe grabar un video horizontal, de menos de un minuto, en el que cuente su mejor chiste, y enviarlo al WhastApp 3155129803. El sábado, durante el programa, el presentador mostrará los tres mejores chistes caseros de la semana que, a su vez, estarán en el perfil de Instagram de Sábados felices @sabadosfelices ¡Los televidentes opinarán dando Me gusta o like a su cuento favorito! El chiste con más Me gusta durante toda la emisión, será el ganador de 5 millones de pesos y se conocerá en vivo al finalizar la emisión de Sábados felices .

BINGOS FELICES

Para este sábado 30 de enero, hay 450 millones de premios en juego en Bingos felices . ¡Jugar y ganar es muy fácil! Desde ya puede ingresar a la página Caracoltv.com/ganabingo Para iniciar debe dar clic en Reservar y escoger sus tripletas millonarias. Una vez completado este proceso, obtendrá un código con el que debe dirigirse a un punto Pagatodo, Efecty o Su red, además de otros puntos autorizados que podrá encontrar en https://www.ganabingo.co/puntos-venta y pagar la tripleta, es decir, tres cartones que le permiten jugar en los sorteos de Bingos felices y que tienen un valor de $9.000. Además, Villavicencio: ¡ya pueden comprar y jugar Bingos felices! Prepárense para ganar.

Publicidad

Los cartones virtuales se podrán visualizar en www.ganabingo.co/jugar y también imprimir. Se jugarán 3 bingos a partir de las 8:30 p. m. en Sábados felices, pero, desde las 7:30 p. m y con la misma tripleta, usted podrá jugar vía streaming 3 bingos más por www.ganabingo.co . Jessica Cediel, conductora de Bingos felices, junto a un humorista, acompañará a los televidentes para entregar los millonarios premios.

Es momento de reír, ganar y jugar en familia con Sábados felices, después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m. ¡Para hacer reír a Colombia nada nos gana!