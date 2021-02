Maluma llama Lady Noriega a una canina y la cantante le responde con fuerte mensaje

Maluma está en el ojo del huracán por haberle puesto el nombre de la artista Lady Noriega a un animal. Recientemente, el paisa compartió en sus redes sociales un video en el que aparecía una pequeña perra negra, a la que estaba acariciando y llamando por el nombre de la reconocida actriz y cantante colombiana, a quien no le agradó el gesto y por tanto, se tomó el tiempo de 'repostear' las imágenes y acompañarlas de un contundente mensaje.

"Maluma no se que me quisiste decir con esto, pero me dolió. ¡Qué rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo. Te lo digo con cariño", escribió la intérprete de 'Me paro en la raya'.

@ladynoriega7

El post de la actriz desató todo tipo de reacciones. Unos internautas aprovecharon el espacio para criticar duramente al 'pretty boy', mientras que otros se dieron a la tarea de defenderlo, pues consideraron que su intención no era ofender a la famosa.

Lorena Meritano hizo parte del grupo de navegantes de la red, que analizaron la situación desde una perspectiva positiva, la actriz aseguró en los comentarios que a lo mejor el cantante quería referirse a lo bella que era la canina.

Publicidad

"A mi humilde ver y entender lo dijo como un piropo porque la perrita es hermosa. No creo que Maluma te esté faltando el respeto (...) Tal vez me equivoco pero lo veo cómo un halago y un homenaje", afirmó la encargada de interpretar a Dínora Rosales en la aclamada producción 'Pasión de Gavilanes '.

Pasaron horas y Lady Noriega continuó publicando en su cuenta de Instagram mensajes relacionados con lo sucedido, incluso hizo memes al respecto. En uno de los post, la actriz compartió una fotografía suya y señaló que "es Pepita y no perrita". En otra de sus historias puso el video que generó la polémica y lo acompañó con la canción titulada 'Señor'.