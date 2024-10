Mai no se quedó callada ante la entrevista de Guajira y respondió por qué ya no son amigas

Una de las amistades más recordadas del Desafío The Box 2023 es la conformada por Guajira y Mai, quienes mostraron tener una gran química no solo en La Ciudad de las Cajas, sino también cuando salieron de la producción de Caracol Televisión. Luego de haber ayudado a Kevyn a ganar mil 200 millones de pesos en la temporada del 2024, Guajira aceptó la invitación de Los Enredados y se pronunció sobre el motivo por el cuál dejó de seguir a la Súper Humana en redes sociales.

Aunque no dio la razón exacta de su distanciamiento, Guajira sí expuso que hay códigos entre amigos y que prefiere simplemente abstenerse a revelar información confidencial. Además, añadió que ella, que es la única que debe conocer el contexto de la situación, sabe muy bien qué fue lo que ocurrió. Por otro lado y contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, Guajira expuso que está abierta al diálogo y la reconciliación, pues guarda en su corazón grandes momentos que vivieron juntas.

Mira también: ¿Un desplante de Guajira a Sensei? Nos metimos al celular de Guajira y esto fue lo que encontramos

La ingeniosa respuesta de Mai a Guajira, refuerzo del Desafío 2024

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mai le respondió contundentemente a la exparticipante de los 20 años del programa; sin embargo, aprovechó que la atención estaba centrada en ella para promocionar su negocio, que básicamente es un reto de ejercicio para transformar los cuerpos de aquellas personas que se inscriben.

No te pierdas: Guajira le responde a Aleja tras decir que Kevyn ganó el Desafío 2024 por "suerte"

"Ustedes saben que ella y yo éramos muy buenas amigas (...) Cuando salimos del Desafío Cifu y yo decidimos unirnos para sacar unos retos", mencionó, agregando que la primera actividad fue de abdomen y la segunda de glúteo.

Publicidad

"Muchos de ustedes me enviaron un video sobre la entrevista que les estoy hablando, donde decía que yo no tenía los cojones. Quedé impactada, calva y tiesa porque no entiendo cómo es posible que los retos que estamos creando con Cifu estén dando de qué hablar, o sea, no entiendo por qué está armando tanta polémica", dijo.

Te puede interesar: ¿Kevyn y Guajira son novios?: Los ganadores del Desafío revelan varias verdades

Con este post, la joven hizo su publicidad, pero muchos quedaron con la sospecha de que Cifuentes podría ser la tercera persona en discordia, pues la misma Guajira dijo en Los Enredados que ella la tenía "sin cuidado".