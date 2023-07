Luisa Castro reveló escandalosa historia con un ex: “encontré fotos de una amiga desnuda”

Luisa Castro les reveló a sus seguidores cómo descubrió fotos íntimas de una amiga en el dispositivo de una expareja. La pereirana relató los detalles de este incidente, generando un gran revuelo en las redes sociales y dejando a todos especulando sobre la identidad de los involucrados.

La plataforma Threads, lanzada por la empresa Meta, ha ganado popularidad rápidamente, atrayendo a más de 30 millones de usuarios en poco tiempo. Entre las cuentas destacados se encuentra Luisa Castro, reconocida influencer que ha utilizado activamente esta nueva red social, compartiendo publicaciones que se han vuelto virales en poco tiempo.

En uno de sus últimos hilos, Luisa decidió abrirse y compartir una anécdota personal relacionada con sus antiguas relaciones sentimentales. Sin mencionar nombres, la creadora de mencionó cómo descubrió algo impactante sobre uno de sus exnovios.

La historia comenzó cuando Luisa Castro, movida por la curiosidad y sospechas, decide revisar el iPad de su entonces pareja mientras él se encontraba de viaje. Para su sorpresa, al abrir la aplicación de Google Fotos, se encontró con imágenes íntimas de una amiga suya. Sin dudarlo, la mujer tomó fotografías con su propio celular y se las envió tanto a la mujer como a su exnovio.

La reacción del hombre no fue la esperada, pues en lugar de aceptar su error, la insultó y la culpó por revisar su dispositivo. Sin embargo, cuando ella le reveló que había compartido las fotos con la amiga en cuestión, él cambió de tono y se preocupó por las posibles consecuencias legales de sus acciones.

Según explicó Luisa Castro, su expareja habría enviado esas fotos a su dispositivo desde el celular de la pareja de su amiga. A pesar de las explicaciones y disculpas posteriores, la relación no pudo sobrevivir a esta controversia y terminó definitivamente.

La influencer reflexionó sobre cómo, en muchas historias con hombres, las mujeres son consideradas "las locas". Aunque Luisa no reveló la identidad de los implicados, sus seguidores no tardaron en especular y generar teorías sobre quiénes podrían ser.

Esta historia ha generado un gran impacto en la plataforma, pues cuenta con numerosos comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la famosa. La historia sirve como recordatorio de la importancia de la privacidad en las relaciones y cómo los secretos pueden salir a la luz de formas inesperadas en la era digital.