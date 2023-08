Lowe León se fue de Colombia y lo criticaron por estar lejos de su hija Adhara

Lowe León no deja de estar en la boca del lobo luego de todo lo ocurrido con Andrea Valdiri y su hija Adhara, pues varios de sus seguidores siguen reprochándole que hubiese dudado sobre su paternidad y haya hecho hasta lo imposible para conseguir una prueba de ADN que terminó comprobando que sí era su hija.

Ahora, las críticas están enfocadas a que el cantante dejó Colombia para irse a vivir a otro país, lo cual para muchos fue una manera de demostrar que sinceramente no está interesado en recuperar tiempo con su hija, como había dicho, y que tan solo quería mantener las apariencias.

Te puede interesar: Hermana de Andrea Valdiri lanzó indirecta en contra de Lowe León: "no vale nada"

No obstante, cabe destacar que en La Red , Lowe León aseguró que él siempre había estado pendiente de Adhara, a pesar de que afirmó que no lo dejaban estar cerca, por lo cual tiene miedo de que la pequeña crezca con una idea que no es. A su vez, aclaró que esta sería la última entrevista que haría con respecto a este tema.

Es por ello que muchos de sus seguidores se sorprendieron cuando vieron una historia que publicó en su cuenta de Instagram en la que dio a conocer la noticia de que estaba dejando Colombia para radicarse en otro país.

Conoce más: Lowe León reacciona a los resultados de su prueba de paternidad, ¿cómo fue conocer a Adhara?

Publicidad

En la imagen, en la que se le ve en un avión en compañía de Liceth Córdoba y su hijo, Lowe León escribió: "bye bye Colombia, deseo que mi país pueda salir bien librado de esta crisis".

Con esto, el cantante quiso hacer entender que uno de los motivos son los hechos que están ocurriendo en el suelo cafetero en cuestiones tanto políticas como económicas, dado que varias personas se han mostrado preocupadas ante los recientes acontecimientos.

Lee también: Lowe León le regaló un lujoso carro a Liceth Córdoba, pero en redes aseguran que ella lo compró

Tras esto, Lowe León subió un video en el que escribió: "mi mejor regalo de cumpleaños es poder seguir recibiendo el calor y el amor de Dios en mi hogar. Gracias Dios mío bendito por todas las puertas que abres en mi vida. Un nuevo comienzo, una nueva vida, otro continente, otro aire cargado de bendiciones que sobrepasaron mis sueños".

Publicidad

Ante todo esto, en redes sociales no dudaron en reaccionar y comentaron: "el padre moderno 🤡, quiere recuperar a la hija y se va lejos. El chiste se cuenta solo 😂", "Se fue de huída para no pagar cuota de alimentos de la hija", "Tanto show por la niña, arma el alboroto y se larga 😮", "Ojalá hubiese sido a otro planeta 🙄", "¿Y la hija? Tanta pelea, tanto juicio, abogados, para irse y ¿no verla? Ahora que se confirma es el papa sale huyendo 🥴".

Cabe destacar que hasta el momento Lowe León no ha confirmado el país al que se fue, sin embargo, Liceth Córdoba compartió con sus seguidores que fue aceptada en el máster de la Prueba en el Proceso Penal de la Universidad de Barcelona, por lo que se habrían ido a España para que ella pueda llevar a cabo sus estudios.