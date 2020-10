Lorena Meritano celebró sus 50 años llena de agradecimiento

View this post on Instagram

No sé exactamente cuántos años tendría acá pero me recuerdo cómo una niña feliz. Con una familia maravillosa, gracias a Dios. Por mi vida, por mi pasado y por mi presente. En pocos minutos cumpliré años y sólo puedo decir: Gracias a Dios. Gracias mamá por la vida y mandarme esta foto hoy. Me veo y amo profundamente a la niña que fui y a la mujer que soy hoy. #BuenasNoches