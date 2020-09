Lorena Meritano revela que ha sido despreciada por su papel de Dínora en Pasión de Gavilanes

View this post on Instagram

"Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos corazón, son los que no luchan no los dejes corazón que maten la alegría, remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas No te entregues corazón libre, no te entregues no te entregues corazón libre, no te entregues Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida corazón, carne de primaveras, se equivocan corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela No los oigas corazón, que sus voces no te aturdan, serás cómplice y esclavo corazón, si es que los escuchas Adelante corazón, sin miedo a la derrota, durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa." #CorazónLibre #MercedesSosa