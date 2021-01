Lorelei Tarón revela su secreto para tener una figura envidiable tras cuatro embarazos

Lorelei Tarón se animó a interactuar con sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas de Instagram, allí dio a conocer detalles de su vida familiar y compartió unos cuantos trucos para tener un cuerpo de infarto. Uno de los internautas que participó en la actividad estaba interesado en saber si la cantante y Falcao García contemplan la posibilidad de tener más hijos, pero la respuesta de la artista dejó confundido a más de un navegante de la red.

La intérprete de 'Me Dices' no resolvió la duda del todo, pues no contestó con palabras sino con emojis, que no indican a ciencia cierta cuáles son sus planes al respecto. Posteriormente la artista relató que sus cuatro hijos nacieron por cesárea, ya que adoptaron en su vientre posiciones que impedían realizar el trabajo de parto normal.

Por petición de un seguidor, la cantante confesó cómo ha logrado mantener su figura después de los embarazos y parece que el éxito de su estrategia está en la calidad de los alimentos que consume. "Buena alimentación, complementando con ejercicio. Estar activa es muy importante pero lo más importante en mi caso para mantenerme bien es la alimentación. Tener el hábito de comer saludable. Fundamental", escribió en una instastorie.

La esposa Falcao también habló de lo complicado que es lidiar con las críticas que recibe el futbolista colombiano a raíz de sus constantes lesiones. "Es muy difícil y a veces muy triste aunque las personas siempre van a criticar te vaya bien o te vaya mal, pero tengo mi mirada fija en las cosas de arriba, miro para adelante, creo en lo que Dios dice de mí, sus planes siempre son de bienestar y no de mal y todas las cosas nos ayudan a bien aunque a veces no lo entendamos", afirmó.