Llueven críticas a 'La Liendra' por señalar que un título no es la mejor forma de ganar dinero

Una nueva polémica gira entorno a Mauricio Gómez , más conocido en las plataformas digitales como 'La Liendra '. En esta oportunidad el joven publicó un reel en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 6 millones de seguidores, para responderles a toda las personas que lo critican por ganar más dinero que un profesional gracias a la creación de contenidos de humor.

"La Liendra es un bobo que simplemente gana más que un profesional haciendo bobadas, pues haga bobadas, es gratis, créense una cuenta en Instagram, suba un video y vuélvase millonario. ¿Acaso soy yo el que reparte los sueldos?, ¿acaso soy yo el que le dijo que estudiara lo que estudió?, ¿acaso usted no sabía cuánto iba a ganar cuando se graduara como pa' que se queje", comentó en la plataforma.

Esta no es la primera vez que genera este tipo de revuelo en sus redes sociales. Recientemente, le contesto a través de la dinámica de 'Preguntas y respuestas' a un fanático que lo cuestionó sobre el hecho de que los influenciadores lleguen a ganar más dinero que los trabajadores de la salud, más específicamente de los médicos.

En aquella oportunidad mencionó que, aunque estaba de acuerdo con que los doctores deben ganar más por el trabajo que desempeñan, no es culpa de él que tengan ingresos inferiores a las personas que se dedican a trabajar con marcas.

"El mundo ya no está hecho para el que tenga más cartones, sino para el que sea más vivo. Usted escogió qué quería estudiar y cuánto iba a ganar y yo escogí lo mismo. El éxito es como un pedo,un gas, sino es tuyo te incomoda", continuó.

Con tan solo unas horas de compartida, la publicación ya reúne más de 155 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "irreverencia y arrogancia juntas: es justificable", "les propongo un sueño, dejar de seguir a este personaje", "cuando este men hace este tipo de videos me cae mal, que no mezcle su personaje con su vida real", entre otros mensajes.