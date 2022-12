Lionel Messi cautivó con la Copa del Mundo: tiene la foto con más likes en Instagram

Lionel Messi y la Selección Argentina consiguieron el mayor logro que puede existir en el fútbol: ganar un mundial. El 10, tras una larga espera y finales perdidas, pudo darle una gran alegría a todo el pueblo gaucho, quienes tenían la esperanza de que en esta edición lo iban a conseguir.

Es por ello que después de que se terminara la final de Qatar 2022, las redes sociales explotaron y todas las tendencias estaban enfocadas en el festejo del equipo albiceleste, que logró una gesta esperada por millones de hinchas, quienes no solamente se deleitaron ante una muestra exquisita de fútbol a lo largo de más de 120 minutos de duelo, sino que se maravillaron al ver cómo 'La Pulga' levantaba la copa.

Todo este revuelto hizo que no solo los argentinos, sino también los seguidores de Lionel Messi, estuvieran a la expectativa de sus primeras declaraciones luego de coronarse campeones del mundo.

Aunque se hicieron esperar, pues muchos de los demás jugadores ya habían hecho posts en sus redes sociales, llegaron las palabras del futbolista, quien las acompañó de unas emotivas imágenes: "tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer".

Así mismo, el jugador agradeció a quienes hicieron parte de todo este proceso: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades".

¡Esto fue una locura total! Por lo que este argentino logró obtener la publicación con el mayor número de likes en la historia de Instagram, pues ya cuenta con más de 60 millones de me gusta, superando finalmente la foto de un huevo de gallina que tiene más de 56 millones de likes.

Cabe destacar que 'La Pulga' ya tiene otras imágenes dentro del top 10 de estas publicaciones: una que ocupa el cuarto lugar con más de 36 millones de likes, en la cual está llevando la Copa del Mundo en un avión rumbo a Argentina; otra, que lo ubica en la sexta casilla, con alrededor de 33 millones de likes, en la cual podía verse en compañía de Cristiano Ronaldo mientras juegan ajedrez para una campaña publicitaria y la que lo posiciona en la novena posición con más de 28 millones de me gusta, publicación en la que festejaban clasificar a la final de Qatar 2022.

Otra de las curiosidades es que en su momento fue la segunda foto con más likes en esta red social, por lo que había supersdo a Cristiano Ronaldo (la persona con más seguidores en Instagram) luego de que el portugués ocupase este lugar con la fotografía en la que en compañía de Georgina anunciaban que estaban a la espera de mellizos. Este post cuenta con más de 32 millones de likes.

La publicación con la que Lionel Messi tuvo un nuevo récord, en este caso no deportivo, son las fotografías que millones de fanáticos del fútbol alrededor del mundo estaban esperando. Una serie de imágenes en las que este astro del balompié posó lleno de euforia con la anhelada Copa del Mundo, el trofeo a Mejor Jugador del Mundial y la celebración con algunos de sus compañeros cuando sonó el pitazo final.