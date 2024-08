Lina Arroyave, expareja de Kevin Roldán, respondió a las acusaciones de Yina Calderón

El nacimiento del hijo de Kevin Roldán con su pareja Stephanie Ortiz puso al cantante nuevamente en el ojo del huracán dado que él no ha dejado de realizar publicaciones en sus redes sociales y demostrar la felicidad que tiene, lo cual ha hecho que cibernautas le recuerden que su primogénito existe y que presuntamente no ha cumplido su rol de padre con él.

En medio de esto, Epa Colombia y Yina Calderón hicieron una transmisión en vivo en la que ventilaron varios chismes y rumores sobre famosos que ellas conocen y no dudaron en salpicar al dueño de 'King Records', siendo esta última la que afirmó que supuestamente no era buen papá.

"Me parece muy irresponsable, lo felicito por haber tenido ese bebé, qué bueno que lo estés publicando y cuidando, pero ojalá así hiciera con el hijo de Lina Arroyave porque ni siquiera le pasa una mensualidad. Esa mujer ha tenido que bregar con ese niño sola, llevarlo a terapias, y a usted se le olvidó", mencionó la creadora de contenido.

Ante esto, la empresaria de las keratinas agregó: "por estar consumiendo drogas los dos y por andar tomando pasó lo que pasó. El bebé nació muy bien, pero le dio una convulsión y el man (Kevin Roldán) desapareció automáticamente".

Lina Arroyave respondió a comentarios sobre su hijo

La Dj y modelo no pudo guardar silencio ante las polémicas declaraciones de Yina Calderón y Epa Colombia, por lo cual subió un largo mensaje a su cuenta de Instagram, en la que prefirió no referirse al tema de Kevin Roldán, sino más bien enfatizarse en cómo en las redes hablan de su hijo.

"La oscuridad siempre va a tratar de apagar tu luz, hay personas que quizás están pasando por un mal momento de su vida, muchos vacíos, falta de atención yde amor, inseguridades, etc. y desean que otros se sientan igual, esa es la razón por la que se fijan en tu vida aunque no sepan lo que hablan ni lo que hacen y el problema de eso es que a la final son más problemas para ellos mismos, sin darse cuenta o recordar que la vida es un eco", fueron las palabras con las que inició Lina Arroyave su mensaje.

Y es que la expareja de Kevin Roldán quiere estar desligada de cualquier polémica o comentario que se haga sobre el cantante para enfocarse en su tranquilidad, la cual se ha encargado de recuperar con el paso del tiempo.

"¿Por qué me mencionan si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué meterse con mi hijo? Lo mencionan como si fuera lo peor de mi vida y es lo más hermoso que tengo, pero no están listos para saber de qué les hablo, se nota por la forma de hablar. Más empatía con la comunidad de las madres, de las madres con niños que necesitan ayuda para desarrollarse, de las madres solteras, de las madres con diagnósticos tan difíciles de aceptar, llevar, sostener y superar", añadió.

Finalmente, Lina Arroyave envió un mensaje con el cual les pidió a sus seguidores que se convirtieran en personas que suman y que no hablen sin medir las consecuencias: "podemos ser perfiles públicos, pero hay límites. Que se muestre la familia no da ningún derecho a meternos con esa parte tan sagrada".