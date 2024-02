“Le podría dar un infarto”: Manuela Gómez confesó que ha hecho un gran cambio debido a su bebé

Manuela Gómez es una de las creadoras de contenido que tendrá a su primer hijo durante el 2024, a través de sus redes sociales se ha mostrado muy emocionada con el proceso y, de hecho, hace poco mostró cómo fue su revelación de género.

Esto, a pesar de hacer énfasis en que es una mujer muy simple e inicialmente no tenía intención de realizar ninguna celebración, incluso explicó que no sabe si realizará un baby shower, pues no la convencen estos eventos.

La influenciadora será la mamá de una niña a quien llamará Samantha y ha tenido que cambiar varios detalles en su vida para conseguir que la pequeña llegue al mundo de la manera más sana posible, por eso, sus hábitos se han visto afectados.

Así lo confesó en una serie de historias en su cuenta de Instagram donde ya suma un poco más de dos millones de fanáticos pendientes de cada detalle que publica. Y es que respondió diferentes preguntas de los usuarios de Internet sobre su proceso de gestación.

En una de estas cuestionaron cómo se ha sentido en el embarazo y si hasta el momento no le ha dado ansiedad o depresión, como a muchas mujeres, un ejemplo de ello es Epa Colombia quien se sinceró sobre el tema a través de sus redes diciendo que no ha estado bien.

Lo cierto es que el caso de Manuela ha sido muy diferente y aunque no ha sentido una alteración en su salud mental, sí ha tenido mucha ansiedad, principalmente porque se ha visto obligada a dejar de lado dos de sus pasatiempos favoritos.

“Me ha dado ansiedad, pero porque fumaba mucho vaporizador y tomaba mucho Red Bull, a veces me han dado ganas de tomarme uno, pero no puedo por el bienestar del bebé porque tanta cafeína le puede dar un infarto a Samantha entonces toca ser una mamá responsable”, afirmó.

¿Quién es el papá del bebé de Manuela Gómez?

En redes sociales una de las preguntas más frecuentes es quién es la pareja de la creadora de contenido y papá de su bebé. Basta con entrar a su perfil de Instagram para saber que la paisa está en una relación con el influenciador Juan Pablo Restrepo, conocido como jprgringo.