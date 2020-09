"Mueca totalmente": Manuela Gómez muestra que perdió un diente delantero

Hace algunos meses, Manuela Gómez estuvo en el ojo del huracán tras aparecer llorando en sus redes sociales para contar que le resultó una fractura en un diente, la cual fue causada por un mal procedimiento de una odontóloga que le hizo un diseño de sonrisa, por lo que debía ponerse un implante.

Tras la polémica que generó este caso entre sus seguidores y el gremio de odontólogos, no se había conocido qué más había pasado, hasta ahora que la instagramer reapareció en sus historias de Instagram para mostrarles a sus seguidores que ya perdió su diente por completo.

Tal y como ella misma lo contó, se encontraba sedada por un procedimiento que le estaban realizando en el lugar del diente delantero faltante.

“Mis amores, no era mentira, no era show, efectivamente perdí mi diente, estos sedada completamente […] Mueca totalmente, miren que no era mentira”, expresó Manuela en los videos.