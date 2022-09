Las mejores fotos de Emmanuel Esparza, protagonista de La Reina de Indias y El Conquistador

Si por algo se ha destacado Emmanuel Esparza, además de su increíble talento para la actuación, por su estado físico, pues en más de una oportunidad ha dado vida a personajes que se caracterizan por ser guerreros. A propósito de su papel en La Reina de Indias y El Conquistador como Pedro de Heredia, el actor se llevó múltiples elogios en redes sociales por parte de aquellos internautas que seguían de cerca la transmisión a través de las pantallas de Caracol Televisión.

¿Quién es Emmanuel Esparza?

Esparza es un actor de teatro y cine que nació en Valencia, España, pero que se ha ganado el corazón de los colombianos gracias su participación en diferentes producciones nacionales, entre ellas 'Mentiras perfectas' y 'Fugitivos', ambas emitidas por Caracol Televisión. En su cuenta de Instagram, donde reúne casi 500 mil seguidores, el actor ha dejado ver el crecimiento profesional que ha tenido en los últimos años no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional.

Cada vez que hace una publicación en las plataformas digitales, el español desata un sinnúmero de comentarios positivos respecto al trabajo que desempeña en sus proyectos audiovisuales y a su apariencia, dentro de ellos se destacan: "cuerpo de dios", "eres guapísimo, Emmanuel. ¡Qué generosa ha sido la naturaleza contigo! ¡Vaya cuerpo masculino más sexy tienes!", "cada vez que entro en tu perfil y veo una foto tuyo sin camisa me dan ganas de entrenar y darlo todo pero cuando veo al café con pan se me pasa", entre otros mensajes divertidos.

