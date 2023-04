Kendall Jenner disfrutó del show de Bad Bunny en el Festival de Coachella 2023

Kendall Jenner y Bad Bunny despertaron los rumores de un noviazgo desde que fueron vistos por primera vez compartiendo una cena junto a la pareja de esposos Hailey Bieber y Justin Bieber , y posteriormente dando un paseo en caballo en la residencia de Jenner; ahora ambos fueron vistos compartiendo en el Festival de Coachella 2023.

Bad Bunny fue uno de los actos principales de Coachella el 14 de abril, conquistando uno de los eventos más importantes de la industria musical en Estados Unidos, donde en un show de más de dos horas cantó sus grandes hits, y se pudo ver a Kendall bailando y saltando junto con la multitud.

Los seguidores de ambos pudieron captar a la empresaria disfrutando en primera fila junto a sus amigos de la música del puertorriqueño, y estos videos que se viralizaron en las diferentes redes sociales y atrajeron comentarios de los internautas.

Kendall Jenner during the show of Bad Bunny at the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival. pic.twitter.com/3ovt9oj6um — @21metgala (@21metgala) April 15, 2023

En medio del show del 'Conejo Malo', dio unas palabras acerca de su vida personal, donde muchos de sus fans creían que hacía alusión a la modelo: "No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos".

"En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón... Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean": puntualizó el artista.

Sin embargo, muchos de sus fans aseguraron que estaba hablando sobre lo que sucedió con la entrevista que le otorgó a la revista Time donde se dijo que supuestamente se arrepentía de cantar la frase "Ahora todos quieren ser latinos".

"Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje": concluyó el intérprete de 'Tití me preguntó' y 'Ojitos lindos'.

A la supuesta pareja se le vio en el show de la española Rosalía y Frank Ocean, dónde estaban junto al también cantante The Weeknd quien estaba en compañía de su novia Simi Khadra. Por el momento, ni Bad Bunny o Kendall Jenner han negado o afirmado los rumores sobre su presunta relación romántica.

Bad Bunny y Kendall Jenner acaramelao anoche en la presentación de Frank Ocean en Coachella. 💕 pic.twitter.com/rNSF1VDjRG — Maty 123 (@MKluchik) April 17, 2023