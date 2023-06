Karol G se causó suspiros en reciente evento, pero su tatuaje de Anuel se robó el protagonismo

Karol G es una de las cantantes colombianas más queridas del país y para nadie es un secreto que también es una de las mujeres más exitosas, no solo a nivel nacional, también internacionalmente , pues ha triunfado con su música en todo el mundo.

A través de redes sociales, la paisa ya suma un poco menos de 64 millones de seguidores que, sin duda, están atentos a cada pequeño detalle de su vida. Por eso, en esta ocasión ha sido comentada gracias a una de sus publicaciones más recientes.

Allí aparece luciendo su larga cabellera de color rosa , una cartera roja y un vestido blanco que equilibra perfectamente el sentido angelical y sobrio de la prenda, con la sensualidad que la caracteriza siempre.

La fotografía fue capturada en marco de la Semana de la Moda en París, pues ella asistió al desfile de la marca ‘Jacquemus’ a la que también asistieron otras celebridades como Kendall Jenner o Victoria y David Beckham.

Como era de esperarse, Karol G ha recibido un gran número de halagos no solo por esta, sino también por otras instantáneas publicadas en el mismo carrusel, no obstante, una de estas desvió la atención por completo y generó otro tipo de comentarios.

En esta, el tatuaje con la palabra “Emmanuel” que tiene en su mano se convirtió en el protagonista, pues vale la pena mencionar que se lo realizó en honor a Anuel AA, su expareja y quien le ha causado varias polémicas en los últimos meses.

A pesar de que la paisa tiene varios tatuajes, este no pasó desapercibido y ya divide comentarios, pues algunos aseguran que debería ser un tema superado y que ella decide si lo cubre o lo elimina, otros le dicen que la mejor decisión sería borrarlo.

Por ahora ella no ha respondido a estos comentarios, aunque en la mayor parte de sus instantáneas esta marca no se ve, no queda claro si de manera intencional o porque simplemente no le da la misma importancia que le dan sus fanáticos.

Recordemos que la paisa y el puertorriqueño terminaron su relación hace más de dos años y actualmente se rumora que ella tiene una relación con el también representante del género urbano, Feid.