Juan Diego Alvira revela que lo han "amenazado de muerte"

Tal vez ningún otro periodista de televisión genere tanta admiración y comentarios positivos, pero también tanta crítica por sus particulares informes periodísticos como Juan Diego Alvira . De hecho, hace algunas semanas, ante los rumores de una salida de Noticias Caracol y los reclamos de miles de seguidores preocupados por dejar de verlo, tuvo que salir en redes sociales para aclarar que estaría en el canal un buen tiempo. Así también es la vida del periodista que no admite aguas tibias.

El presentador es consciente de que algunos lo atacan y hacen comparaciones odiosas, pero eso ya lo tiene sin cuidado. “Me comparan con el periodista de Los Simpson y se burlan, pero tengo mi estilo, es mi fórmula de éxito. Probablemente, en algunos casos debo moderar, pero no voy a renunciar a mi esencia”.

Su trabajo también le ha traído contratiempos. “Me han amenazado de muerte por redes sociales y no me da miedo, A mí no me amedrenta alguien por un tuit, a eso ni le paro bolas. Cuando ya te llega un sufragio, que me llegó a City, por un informe, y aquí en Caracol también, ahí uno se atemoriza”, expresó Juan Diego Alvira en una entrevista a la Revista Vea.

Afortunadamente, esto último no ha vuelto a ocurrir por lo que se siente tranquilo. “Con todo el palo que me han dado, he aprendido a definir qué dejo que me mortifique y qué no. No me importa el qué dirán. Me preocupo por mi paz y mi salud”, agregó.

Si quieres conocer más detalles de la vida del presentador, cómo logró casarse con su amor platónico y conquistar a una suegra distante; lo que sigue en su futuro y sus planes de volver a ser padre; adquiere la última edición de la Revista Vea .