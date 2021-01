Juan de Dios Pantoja se enfrentó a supuesto acosador de Kimberly Loaiza

El artista mexicano Juan de Dios Pantoja es tendencia en redes sociales debido al confrontamiento que tuvo con un creador de contenido en TikTok llamado Augusto Hernández, quien a través de la red social acosaba a su prima Mont Pantoja, a su esposa, Kimberly Loaiza , y ahora a su hija Kima.

Tras la pelea que terminó en fuertes golpes, Pantoja fue a dar al hospital con lesión en uno de sus brazos.

Por ahí se rumora que el YouTuber Juan de Dios Pantoja y un grupo de amigos golpearon a los dos acosadores de tiktok ya que hace unos días hicieron un video sexualizando el cuerpo de su esposa Kimberly Loaiza y su prima Mont Pantoja.

Tras compartir parte de la cita que se puso con el hombre, Pantoja recibió bastantes comentarios para que explicara lo que sucedió y afirmó que le puso un alto al acosador, ya que se metió con sus familiares, al igual que con muchas más personas. Pero dejó claro que no se arrepiente de lo que hizo y que defendió a los suyos.

“Créanlo que soy muy consciente de que la violencia no es el camino correcto, pero vivo en un país donde la autoridad no siempre usa su poder para cosas importantes, casi siempre se esperan a que sea algo muy grave, a que haya mucha presión y yo no me quería esperar a que ese cabrón se acercara a mi familia”, explicó el artista en uno de sus videos en TikTok.

Acá el video que evidencia lo que Hernández dijo en sus redes sociales:

Luego del polémico escándalo, Augusto Hernández felicitó a Pantoja por defender su familia y mostró el moretón en su rostro. No obstante, en los videos que circulan por redes sociales se evidencia cómo este hombre suplicó que no lo golpeará porque estaba enfermo y podría responder de la misma forma.

Kimberly Loaiza también le agradeció a su esposo públicamente por haber defendido su hogar, pero el acto de violencia dividió las opiniones.