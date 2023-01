Kimberly Loaiza rompe silencio tras escándalo sexual de Juan de Dios Pantoja

Hace algunos días el famoso youtuber mexicano Juan de Dios Pantoja, estuvo en el ojo del huracán tras un escándalo de infidelidad, luego de que en redes sociales se filtraran unos videos íntimos de él con diferentes mujeres.

Desde entonces, su esposa, la también youtuber Kimberly Loaiza, con quien además tiene una hija pequeña, había guardado silencio con respecto su relación, en incluso se mantuvo alejada de las redes.

Publicidad

Luego de varios días y diferentes rumores con respecto a su familia y relación con Pantoja, Kimberly decidió romper silencio y con un video en su canal de YouTube donde se pronunció por primera vez al respecto.

La filtración de los vídeos íntimos desató una serie de rumores los cuales hizo públicos la también influenciadora Lizbeth Rodríguez, donde aseguraba que además de infidelidad, Kimberly estaba siendo víctima de maltrato por parte de su pareja, acusaciones que Loaiza no dudo en desmentir.

“Estoy muy triste por la situación y por las personas que aprovecharon para sobresalir e inventar mentiras y problemas inexistentes (…) En los días que Lizbeth ocasionó todo el problema yo no me sentía bien para hablar y ella se atrevió a mentir diciendo que me tenían encerrada (…)”, inicia en el video la joven.

Asimismo, se refirió a los video íntimos y aunque reconoció que fue hace muchos años, sí estuvo mal por parte de Pantoja el haber grabado a esas mujeres, no obstante se fue en contra de las personas que filtraron los clips, pues no solo le hicieron daño a ella si no todas las familias que hay detrás de esos videos.

Publicidad

En cuanto a su relación con Pantoja, indicó que actualmente no están viviendo juntos y que fue ella quien le pidió se fuera de la casa para pensar bien las cosas.

“Después de tantas cosas necesito pensar bien y estar con él en la misma casa no me dejaba tomar una decisión clara, así que le pedí que se fuera (…)”, expresa.

Publicidad

No obstante, resaltó todo el amor que siente por el padre de su hija y lo mucho que valora los cambios positivos que ha tenido y pidió respeto por la decisión que tome.

“Yo lo quiero de verdad, lo quiero más de lo que muchos imaginan (…) y aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él no lo van a lograr porque yo lo conozco más que ustedes. Sé que es un hombre bueno, no, claro que no es perfecto, pero yo sé que tiene intenciones de mejorar, lo ha hecho y eso cuenta mucho”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Mira también: