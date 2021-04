Jhonny Rivera se negó a recibir a fanático que le armó cambuche en la puerta de su finca

El cantante de música popular Jhonny Rivera nuevamente dio a conocer a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram que un joven decidió presentarse en su finca exigiendo verlo.

Esta no sería la primera vez que pasa, hace poco se conocieron más casos de personas de escasos recursos que recurrían al artista para pedirle ayuda , obligándolo a crear una cerca alrededor de su residencia que le provea mayor seguridad.

A través de sus historias, el intérprete de 'Soy Soltero' expresó que un hombre estuvo desde las horas de la mañana hasta aproximadamente las 3:00 p.m. en la puerta de su casa solicitando verlo.

"El caso es que ahí está un muchacho desde por la mañana, ahí está en la puerta. Que él no se va, que algún día lo tendré que atender. Ya han salido tres personas y que no, ahí armó cambuche en la puerta. ¿Qué hago?", comentó el artista en la plataforma con un tono de preocupación.

Rivera ya había mencionado en otra oportunidad que un individuo viajó para pedirle ayuda con su carrera. El artista fue claro al asegurar que no podía brindarles su apoyo debido a que él también está "pasando necesidades " por motivo de un préstamo que solicitó para terminar una construcción en su residencia.

"Me preguntan por el muchacho que estaba en la puerta de la finca. La verdad es que se cansó de esperar, se fue porque yo ya había dicho que no iba a atender a nadie acá. Y perdónenme los que se enojan y me escriben cosas acá, pero la verdad no puedo malacostumbrar a la gente de esa manera", puntualizó.

De inmediato los internautas comentaron la situación: "la gente cree que él es banco", "la gente es atrevida, no respeta ni la privacidad. No se trata de humildad, se trata de saber respetar los espacios", "pobre hombre con esos acosadores, la gente siempre yendo a pedirle", "este hombre es muy madre y la gente ya se quiere es aprovechar. No hay plata para tanta gente", "se la tienen montada, ni que fuera responsabilidad de él", "pero lo cogieron de parche, tampoco pues", entre otros mensajes.