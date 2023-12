Jessica Cediel habló sin tapujos de su intimidad y qué es lo que espera en una pareja

Jessica Cediel se ha encargado de que sus redes sociales sean una vía para compartir contenido de valor y a través de ellas transmitir un mensaje que impacte sus vidas, es por ello que cada vez habla más sobre la palabra de Dios y cómo la aplica en su día a día. No obstante, también habla sobre sus experiencias, haciendo que en esta oportunidad sus seguidores tuvieran interés en conocer por qué está soltera y si ha vuelto a tener intimidad con otra persona.

De igual forma, ha expresado su religión y cómo esto se ha vuelto fundamental en ella, por lo cual la presentadora ha dejado en claro que su dinámica y pensamientos han tenido un cambio total, incluyendo todo tipo de relaciones, generando diversos cuestionamientos en sus fanáticos.

Lee también: Jessica Cediel reveló la verdadera razón por la que está soltera, ¿es una mujer complicada?

A través de sus redes sociales, la presentadora que hará parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas , puso una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores, que en medio de varias dudas le hicieron saber que algo de lo que más los inquieta es el hecho de que esté soltera y que no se le conozca una pareja, por lo cual ella decidió hablar sobre este tema sin tapujos.

Te puede interesar: Jessica Cediel: conoce los momentos más inspiradores en el éxito de la presentadora

En cuanto a la verdadera razón por la cual no está envuelta en una relación, Jessica Cediel escribió: "estoy soltera por elección. Quiero un hombre de Dios, ese es mi mayor anhelo. Y sí, siento que Dios aún no me lo ha presentado". Cabe destacar que esto ya se los había revelado a sus seguidores, no obstante, hizo énfasis en el papel clave que tiene su religión en esto.

Publicidad

Después de esto, la presentadora exaltó que tiene planeado convertirse en madre y, aunque no lo expresó de manera directa, reveló que se quitaría sus prótesis mamarias cuando ocurra este suceso, aunque no está del todo segura.

Conoce más: Jessica Cediel: Estos son los mejores consejos de belleza de la presentadora, ¿cómo se ve tan bella?

Por otra parte, otra de las preguntas de sus seguidores fue hace cuánto tiempo no tiene intimidad con un hombre, frente a lo que dijo: "ustedes son super pillos con esa pregunta, es una que me han hecho mucho y eso lo voy a contestar. No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? Cuando alimentas más el espíritu la carne va muriendo, así que no he sentido ganas de estar con nadie, ni siquiera conmigo misma".

"En este momento, la verdad, mi deseo sexual está dormido, guardándose para cuando llegue mi marido", añadió Jessica Cediel, a quien no le importan los comentarios negativos ni la presión por encajar en los estándares.