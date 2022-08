Jessica Cediel mostró cómo quedó su cuerpo luego de los biopolímeros: "nada podrá restituir el daño"

Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de Jessica Cediel y sentenciara al cirujano Martín Carrillo a 48 meses de cárcel y a quedar inhabilitado para practicar su profesión por 6 meses, la presentadora se pronunció a través de redes sociales para enviar un mensaje sobre el peligro que suponen los biopolímeros para las mujeres. Diferentes internautas y famosos del mundo del entretenimiento se han solidarizado con su historia.

Inicialmente, Cediel hizo público un video en el que se logra ver todo el proceso por el que tuvo que atravesar para que le retiraran los biopolímeros. Aunque advirtió que era un contenido sensible debido a que mostraba cómo fue la intervención quirúrgica, quiso sensibilizar a las personas sobre el daño que causa esta sustancia en el organismo: "han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Solo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo🙏🏻(...) OJALÁ NINGUNA OTRA MUJER EN EL MUNDO SEA VÍCTIMA DE ESTA SITUACIÓN🥺", puntualizó.

Mira también: Jessica Cediel tuvo una quinta cirugía de biopolímeros y revela cómo ha vivido este proceso

Publicidad

La noticia se da a conocer después de 11 años de juicio. Cediel y Carrillo eran amigos cercanos en 2009, cuando no le inyectó ácido hialurónico como ella pensaba, sino silicona líquida, que le trajo daños no solo físicos, sino también asociados a su salud mental.

Te puede interesar: Jessica Cediel confesó que fue víctima de violencia por parte de uno de sus ex

Las palabras de Jessica Cediel

A través de sus historias de Instagram, la bogotana agradeció a todas las personas que la apoyaron durante el juicio y el proceso de recuperación. Además, señaló que se está tomando un descanso para llegar recargada, pues está trabajando en una serie de proyectos laborales que le permitirán seguir demostrando su talento.