Corte falló a favor de Jessica Cediel y condenó al cirujano que le puso biopolímeros

La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había sido dictada a favor del médico cirujano Martín Horacio Carrillo, quien llevó a cabo el procedimiento estético que trajo varias implicaciones de salud a la presentadora Jessica Cediel. La medida fue tomada luego de que estudiaran el recurso de casación que presentó la defensa de la también actriz.

Según informaron, el médico sería condenado a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales; sin embargo, no será cobijado con una medida intramural o prisión domiciliaria, por el contrario, será investigado por las autoridades para que siga las instrucciones interpuestas por el Alto Tribunal. Adicionalmente, queda suspendido de su ejercicio profesional durante los próximos seis meses.

Mira también: Jessica Cediel tuvo una quinta cirugía de biopolímeros y revela cómo ha vivido este proceso

Publicidad

Cabe resaltar que en el 2019 Carillo había sido absuelto debido a que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, el médico no sabía que lo que le estaba inyectando a Cediel eran biopolímeros ya que la factura de compra nunca fue presentadas como evidencia del caso.

Te puede interesar: Jessica Cediel confesó que fue víctima de violencia por parte de uno de sus ex

Por su parte, la Procuraduría señaló que Carillo le puso a la presentadora una sustancia no acordada, además de hacerlo en una zona no autorizada y extendiendo la cantidad que fue recomendada inicialmente. Esto significa que no cumplió con la reglamentación, pues le inyectó en cantidad 50 centímetros cúbicos en cada glúteo cuando lo establecido por el Invima es de 2 ml pero solamente en el rostro.