Jessica Cediel fue captada en topless mientras lavaba los platos: así reaccionó al video

Jessica Cediel se ha caracterizado por hablar de frente con sus seguidores por medio de las redes sociales, en las cuales se deja ver tal y como es, sin importar las críticas, y busca mostrar varios aspectos de su vida para que la conozcan sin filtros, es por ello que quiso aprovechar para revelar un dato curioso tanto de ella como de las mujeres de su familia: la desnudez estando en confianza.

A través de una historia, publicada en Instagram, Melissa Cediel, hermana de la presentadora, dejó ver cómo lucía la famosa bogotana mientras que cumplía con la tarea de lavar los platos, con la curiosidad de que estaba con un pantalón a cuadros y en topless, lo cual no solo generó la risa de las dos implicadas, sino que hizo que la captada en video se pusiera a bailar, demostrando lo normalizado que es esto para ellas.

¿Por qué Jessica Cediel fue captada en topless?

Luego de este post, quien hizo parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, explicó el motivo por el cual no tenía ropa cubriéndole su busto y abdomen: "para nosotras, en mi casa, para mi mamá y mis hermanas, desde pequeñitas, es normal la desnudez. Siempre andamos en la casa en paños menores, ropa súper chiquita o desnudas, no tenemos problemas con eso".

Antes de esto, Jessica Cediel hizo la aclaración de que esto era totalmente real y que la grabación no hacía parte de un montaje ni una idea para sus contenidos, por lo cual quiso que sus seguidores entendieran el punto de vista que tienen con respecto a esto.

"Yo me estaba haciendo un masaje relajante, terminé y me fui a la cocina por un vaso con agua y me puse a lavar la loza, ahí llegó Melissa a grabar", relató la presentadora, quien estaba en compañía de su otra hermana, con quien se rió de la situación.

A la vez, la bogotana reveló que generalmente entran al baño cuando la otra se está duchando o que ingresan a las habitaciones a pesar de que alguien se esté cambiando allí, dado que no tienen problema con verse desnudas.

Por otra parte, la presentadora hizo una aclaración: "nosotras somos muy parchadas y lo vemos natural con las niñas, porque obviamente con mi papá no lo hacíamos, con hombres no. De hecho nosotras cuatro y ya".