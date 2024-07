Jenny López confesó a cuántas operaciones estéticas se ha sometido para verse más bella

Tras las constantes preguntas de sus fanáticos con respecto a su aspecto físico, especialmente sobre si tiene operaciones estéticas, Jenny López decidió sincerarse con sus seguidores y les dio a conocer qué se ha hecho para mejorar su apariencia.

Operaciones de Jenny López, pareja de Jhonny Rivera

La belleza de la cantante ha sido uno de los puntos por los que más la han destacado, pues para sus fanáticos es una mujer que se roba todas las miradas, por lo que constantemente le están preguntando si se ha realizado procedimientos estéticos o si en realidad es alguien al natural.

Fue por ello que por medio de la dinámica de responder preguntas en sus historias de Instagram, Jenny López dejó en claro que solo tiene dos intervenciones: la primera, que es la única en su rostro, fue la rinoplastia, recalcando que no se ha hecho la bichectomía, como muchos piensan, y que tampoco se ha inyectado. La segunda, que fue en su cuerpo, es el aumento de sus senos.

Tras sincerarse, varios de los usuarios en redes sociales dieron sus opiniones al respecto, pues mientras que unos no consideran que sean sus únicas operaciones, otros pidieron que la dejaran tranquila y sentirse cómoda con los retoques que se ha hecho: "qué importa lo que se ha hecho, es hermosa y ya", "tiene lipotransferencia, a mí me operaron cuando a ella también y la vi", "lo raro es encontrar personas naturales", "pero si está operada o no cual es el problema".

Jhonny Rivera explicó por qué no presume a Jenny López en redes

Después de que varios usuarios en redes sociales aseguraron que el cantante mostraba más a su exesposa que a su novia, el artista se animó a responder preguntas a través de las historias de su cuenta de Instagram, ya que le cuestionaron si todo esto no le generaba incomodidad, sin embargo, la gran diferencia de edad fue el blanco de atención para la mayoría de críticos de esta relación, ya que han llegado al punto de decir que esto no es sano, ni deberían dar detalles de su vida, puesto que no son un ejemplo para quienes los siguen a través de las redes sociales.

Es por ello que el intérprete de 'Soltero' habló de las razones por las cuales casi no sube publicaciones con Jenny López ni habla tanto como quisiera de ella con sus seguidores, puesto que se siente incómodo con ello.

"Yo soy muy orgulloso de Jenny, la amo y quisiera presumirla en mis redes, pero ¿qué hago? Cualquier cosa que yo subo de ella, voy al DM y está lleno de insultos, entonces uno evita un poquito esos malos ratos", dio a conocer inicialmente Jhonny Rivera, ya que la joven dejó que él fuera quien revelara primero su opinión.