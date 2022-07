Jennifer López y Ben Affleck se casaron en una famosa capilla de los años 50 en Las Vegas

Después de tantos años la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck , dieron el 'SÍ' en la capital de las bodas, Las Vegas. El idilio comenzó en el año 2002, tras conocerse públicamente unas fotos de los dos besándose, tan solo un mes más tarde de que López se divorciara del coreógrafo estadounidense Chris Judd. La pareja se comprometió en noviembre del mismo año, Affleck le entregó a Jennifer un anillo totalmente personalizado con diamantes rosas de 6,1 quilates de la prestigiosa marca Harry Winston. Días antes de su boda, pospusieron la fecha y tiempo después se dio a conocer el rompimiento de la relación.

Ahora, casi dos décadas después, la pareja contrajo matrimonio en una de las ciudades más famosas del mundo entero. La unión se dio sorpresivamente en una 'ceremonia privada', en la capilla Little White Wedding Chapel, inaugurada en los años 50 y una de las más famosas de 'La ciudad que nunca duerme': "anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", escribió Jennifer López en su blog.

Reluciente, así se ve la Sra. Jennifer Lynn Affleck, como ella misma firmó en un comunicado, adoptando el apellido de su ahora esposo Ben Affleck. Relajada y feliz se ve a López en la instantánea posando sutilmente dejando ver su nuevo anillo de casada: "leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas", escribió. "Al final fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado", puntualizó la cantante.

En la ceremonia estuvieron presentes de los dos hijos de López, Emme y Max, además también los acompañó la madre de la novia. En las imágenes que compartió la actriz en su blog 'On The JLo', se aprecia a la pareja posando junto a un Cadillac descapotable rosa y luciendo un hermoso vestido blanco y sencillo: "he tenido este vestido durante muchos años y lo estaba guardando y guardando y ahora lo llevo el día de mi boda", agregó la también empresaria. El atuendo lo habría usado en una película años atrás, pero no reveló la cinta.

"Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a la medianoche. Graciosamente permanecieron abiertos hasta tarde unos minutos, nos permitieron tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa, evidentemente usado alguna vez por el propio rey (pero si queríamos que Elvis mismo apareciera, eso tenía un costo extra y él ya estaba en cama)", relató López el paso a paso de su tan esperada boda.