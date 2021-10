J Balvin publicó su número de WhatsApp y esto pasa cuando le escriben

El reconocido reguetonero J Balvin , quien ha logrado convertirse en uno de los artistas más importantes de la música latina, sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales luego de hacer público su numero de WhatsApp.

El número fue compartido en su biografía de Instagram luego de la polémica que protagonizó junto al puertorriqueño Residente, con el fin de no perder cercanía con sus más de 49.9 millones de seguidores.

“Escríbeme a WhatsApp”, dice el mensaje del paisa en su biografía seguido de su número de contacto.

El hecho ha causado gran sensación entre los internautas, quienes no han dudado en escribirle al famoso con la ilusión de tener una conversación con él, no obstante cuando lo hacen reciben una respuesta automática del denominado “J Bot”.

Según el mensaje, debido a la gran cantidad de personas que están escribiendo, el artista tuvo que poner un asistente, pero resaltan que J Balvin podría responder en cualquier momento.

“Hola, soy J. Bot el asistente de J. Balvin cómo entenderás muchas personas nos están escribiendo en este momento y por eso Jose me ha puesto la misión de atenderte. 🦹💪Pero tranquil@, quien quita que J me envíe a descansar en algún momento y termine él mismo hablando contigo 😜”, dice el mensaje.

Otro mensaje invita a usuarios a sumarse a la comunidad del artista autorizando las políticas de tratamientos de datos, que al aceptarlas, señala que la idea de la iniciativa es obtener contenido exclusivo del cantante paisa, o incluso podría recibir un mensaje de cumpleaños directamente de José.

“La idea es que esteos en contacto y puedas recibir contenido exclusivo que solo será enviado por aquí, así que debes estar atento a las redes sociales de Jose para que él mismo te avise cuando tengamos sorpresas y nuevo contenido. O que tal te felicite el día de tu cumpleaños”, indica.