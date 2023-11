Internautas reviven las "indirectas" que hizo el padre de Felipe Saruma sobre Andrea Valdiri

Desde que confirmaron el pasado jueves 23 de noviembre que se separaron luego de un año y medio de matrimonio, Andrea Valdiri y Felipe Saruma han desatado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales y, de hecho, uno de los más populares es el que involucra al padre del creador de contenido digital.



Samuel Camargo, padre de Felipe Saruma divide opiniones

Los usuarios de Internet se han encargado de revivir algunos de los videos que publicó Camargo en su cuenta oficial de Instagram, pues en alguna oportunidad habló sobre las personas narcisistas y las estrategias que usan para mantener contacto con sus víctimas.

Mira también: Andrea Valdiri y Felipe Saruma: las reacciones que deja la confirmación de su divorcio

La técnica “consiste en aislar a su víctima de la familia, de sus seres queridos, de su centro de fortificación, con el objeto de ponerla en indefensión absoluta y así poder controlar su vida a partir de la manipulación”, explicó en aquel reel, que precisamente fue asociado con la bailarina.

A pesar de que el clip fue publicado el 10 de octubre, cuando aumentaban los rumores de separación entre los famosos, la noticia ha tomado ahora mucha más fuerza, pues muchos aseguran que los padres de Saruma tuvieron algo que ver en la ruptura.

No te pierdas: Felipe Saruma se mostró destrozado tras su separación de Andrea Valdiri: "me cambió la vida"

Yo no sé, pero tengo la leve intuición de que Valdiri y Saruma se separan por los papás de él, Andrea tira unas puyas que jummm, y por los tik toks del papá de Saruma también lo sospecho 🤔 — 𝓐𝓻𝓲𝓪🦋 (@ariaga__) November 23, 2023

“Yo no sé, pero tengo la leve intuición de que Valdiri y Saruma se separan por los papás de él. Andrea tira unas puyas que jummm, y por los tiktoks del papá de Felipe también lo sospecho”, señaló un usuario a través X, anteriormente conocida como Twitter.

Publicidad

Cabe aclarar que Valdiri confirmó la noticia a través de sus redes oficiales y se mostró bastante tranquila en comparación con Felipe, quien apareció notablemente afectado por lo ocurrido.

Te puede interesar: Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿cómo se conocieron y cuánto llevaban de relación?

“Lo que aprendí en este matrimonio es que una relación no es de cuatro, ni de cinco, es de dos personas, las decisiones se toman entre dos (…) El amor realmente existe, pero hay cosas que no son negociables (…) Hay temas que yo no voy a tolerar; por ejemplo, la hipocresía”, señaló Valdiri.