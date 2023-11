Gracias a su empresa de keratinas y su trabajo en redes sociales, Epa Colombia se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas del país; por eso, recibe varias invitaciones a eventos. Uno de ellos fue precisamente la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes contrajeron matrimonio el pasado jueves 23 de noviembre.

Lo cierto es que mientras se preparaba para el evento, la creadora de contenido digital apareció en su cuenta oficial de Instagram para informarles a sus seguidores que está cumpliendo cinco meses de embarazo, así como también para tirarle una pulla a Andrea Valdiri .

Mira también: ¿Epa Colombia puso en riesgo su embarazo?: la empresaria tuvo accidente con pólvora

“Ya me estoy alistando para el matrimonio de la cucha, recuerda que hoy se casa. Esa actriz, la que estuvo en Pedro el escamoso. Yo te cuento si es verdad, mentira, te digo todo”, expresó inicialmente mientras mostraba la decoración navideña de su hogar.

Posteriormente, explicó que su pareja, Karol Samantha, asistiría al evento junto a ella, noticia que la llenaba de emoción: “Tú sabes que esto es un mundo de entretenimiento, de las redes eléctricas, de falsedad, donde te aparentan cosas que no son. Los matrimonios hoy en día no duran. Lo más lindo de todo es que me dieron dos invitaciones y voy con mi esposa, para que después no estén diciendo cosas”, expresó.

No te pierdas: Epa Colombia y Yina Calderón participarán en un duelo de DJs en Bogotá, ¿cuándo y dónde?



¿Pulla a Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

El 16 de abril de 2022, los influenciadores dieron el “sí” en medio de una ceremonia privada; sin embargo, el evento se vio rodeado por una polémica protagonizada por Daneidy Barrera, quien asistió junto a su pareja sentimental, a pesar de que le habían entregado solamente una invitación.

Publicidad

Este fue justamente el motivo por el que se produjo un distanciamiento entre Valdiri y Epa Colombia, pues antes se les veía disfrutando de varios planes juntas; es por ello, que muchos usuarios de Internet consideran que estas declaraciones previas a la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez eran una indirecta para la barranquillera. Cabe aclarar que recientemente, la bailarina confirmó su separación de Saruma sin revelar muchos detalles al respecto.

Te puede interesar: Epa Colombia presumió su barriga de embarazada: ¿qué tanto le ha crecido?