Andrea Valdiri y Felipe Saruma: las reacciones que deja la confirmación de su divorcio

Andrea Valdiri y Felipe Saruma conformaban una de las parejas más populares de la farándula colombiana gracias a su único sentido del humor y a la romántica relación que llevaban desde hace varios años, la cual compartían con sus millones de seguidores en redes sociales. Sin embargo, la creadora de contenido barranquillera rompió el silencio y confirmó a través de sus stories de Instagram que el matrimonio llegó a su fin.

¿Por qué se separó Andrea Valdiri de Felipe Saruma?

La influencer afirmó que tras la ruptura ambos quedaron en buenos términos, siguen trabajando juntos y tienen gran respeto por el otro e indicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de referirse al tema: “ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para aquí uno va madurando, las épocas van cambiando”. También aseguró: “los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que tu imagen no se vea afectada”.

En cuanto al motivo del divorcio señaló que tuvo un matrimonio feliz y muy lindo, sin embargo, aprendió en él que una relación no es de cuatro, ni de cinco personas y que todas las decisiones se toman en pareja, siendo esto el único comentario que daría indicios de las razones que llevaron a dar por finalizado el mediático romance.



Felipe Saruma se refirió a la terminación de su matrimonio

Con un aparente nudo en la garganta, el bumangués también aprovechó sus redes sociales para hacer un comentario sobre el tiempo que estuvo junto a Valdiri y hacer énfasis en el doloroso momento que atraviesa: "Quería decirles que hasta aquí llegó nuestra relación, que hoy nos separamos, pero yo sí quisiera comentar algo porque mucho se está especulando y es que para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudieron pasar, esa mujer me cambió la vida". También agregó: "se cometen errores, pero hay que seguir. Hoy se termina todo, aunque no sabemos en un futuro.

Los memes que deja la confirmación del divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

La noticia de la separación se volvió viral en redes sociales y como era de esperarse, ha causado un sinfín de reacciones en redes sociales por parte de los seguidores de los creadores de contenido. Estos son algunos de los memes que compartieron los internautas:

