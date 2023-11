Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿cómo se conocieron y cuánto llevaban de relación?

Hace unos meses comenzaron a sonar rumores sobre la posibilidad de una separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma , pues llevaban un tiempo sin compartir contenido juntos en sus redes sociales. Ninguno había desmentido esta información, hasta que la bailarina confirmó que su matrimonio terminó , sin embargo, también dijo que los dos quedaron en buenos términos y siguen trabajando juntos.

"Ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para aquí uno va madurando, las épocas van cambiando (...) Terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta”, explicó Valdiri a través de sus historias de Instagram.

¿Cómo se conocieron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma guardaron silencio por varios meses sobre su relación amorosa. Según confirmaron en entrevista con la revista VEA, se conocieron en 2020 cuando cada uno tenía pareja, pero fue hasta que Valdiri terminó con Lowe León que fue dándose el amor.

"Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: 'Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado'. Él me respondió: 'Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas'", relató.

Para esa época, Valdiri quedó embarazada de su ex Lowe León , pero terminaron su relación

"Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande", recordó.

Tres meses más tarde, Felipe Saruma se fue a vivir a Barranquilla y le ofreció sus servicios de producción de video a la bailarina, momento en el que la ayudó a superar sus momentos difíciles y su relación se fue haciendo cada vez más seria.

En abril del 2022 los dos se casaron en una ceremonia esperada por muchos y a la que asistieron diferentes personalidades de la farándula nacional, el hecho se convirtió en noticia y desde entonces demostraron su amor.

Felipe Saruma se pronuncia sobre el divorcio

"Para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida. Se cometen errores, pero hay que seguir, hoy se termina todo, pero lo mejor es que terminamos muy bien", aseguró el creador de contenido.