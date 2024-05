Boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: La influenciadora reveló la fecha y el posible lugar

En octubre de 2023, el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno decidió aprovechar un viaje a Dubai para pedirle a Luisa Fernanda W que le hiciera el honor de convertirse en su esposa. Pese a que ya han pasado varios meses desde esta noticia, los novios aún no han definido el día exacto en el que se llevará a cabo el evento.

La creadora de contenido digital asistió a una entrevista a La Sala de Laura Acuña, en donde no solo habló de qué forma ingresó al mundo de las redes sociales y se mantuvo a pesar de las críticas que recibió tras la infortunada muerte de Legarda, sino que también se refirió acerca de su relación con el intérprete de las canciones ‘No voy a morir’ o ‘Te hubieras ido antes’.

Mira también: Luisa Fernanda W reveló cómo ha superado el 'hate' y los usuarios le recordaron a Legarda



¿Cuándo se casan Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

La influencer confesó que su pareja sentimental quiere mudarse primero a México, lugar en el que planea seguir trabajando fuertemente para potencializar su carrera musical y, aunque esta parece ser una situación que se visualiza bastante lejos, ya hay planes de concretar la boda lo más pronto posible.

“La idea es el próximo año, no por allá a mitad de año sino rapidito (enero, febrero o marzo) organizar el tema de la boda”, explicó mientras agregaba que no han decidido si se va a realizar en Colombia o en el extranjero.

No te pierdas: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dividen opiniones por video presumiendo a su familia

Del mismo modo, dijo que ya tiene en mente cómo quiere su vestido de novia, pues está segura de que desea tener una prenda clásica que le siga gustando cuando sea mayor y mire las fotos de su matrimonio.

Publicidad

“Me lo imagino sin brillos y sin encajes, o sea, cero. Quiero un vestido completamente liso, pero gigante. Yo soy chiquita, pero de malas, me voy a montar en uno así de princesa, bien como la Cenicienta”, añadió de manera jocosa.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W dio a conocer las exigencias que tiene Pipe Bueno en los camerinos

Finalmente, comentó que sueña con un velo larguísimo similar al que usó Diana de Gales en su unión marital con el actual rey Carlos III, encuentro que se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, en Londres.