"He visto un alien": Daniella Álvarez reveló que vio un extraterrestre y este le sonrió

Daniella Álvarez reveló en el programa 'Nuestra Belleza Latina 2021' que tuvo una experiencia muy cercana con un "alien". La historia fue revelada después de que una participante confesara que había tenido cerca a un extraterrestre.

La presentadora le dio la razón a la concursante, pues aseguró que ella también había visto uno y añadió que no se le presentan a cualquier persona, solo a quienes "son muy especiales".

“Yo sí he visto un ‘alien’. Lo vi con mis ojos, cariño”, le dijo a Jomari Goyso, otro de los jurados, quién no salía del asombro con su confesión.

La barranquillera también agregó que si quisiera lo podía dibujar, pues fue muy clara la experiencia paranormal.

“Vi perfectamente con mis ojos cómo este ‘alien’ estaba meciéndose en la hamaca, me miró y me sonrío”, aseguró la presentadora de ' El Desafío The Box'.

Jomari Goyso bromeó diciendo que él no era tan especial para ver ovnis, pues nunca se le había acercado uno.

Publicidad

Daniella Álvarez recientemente confirmó su relación sentimental con el actor Daniel Arenas en la inauguración de su fundación, dedicándole unas palabras de amor..

“Cuando una puerta meciera el universo se abre y sí es verdad. Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños y sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios, un hombre amoroso y maravilloso con e que si nos lo permite podremos construir nuestro propio hogar, mi sueño más anhelado”, expresó Daniella.

Carolina Cruz también los felicitó por estar juntos y muchos de los seguidores han elogiado su apoyo, pues es la expareja de Daniel Arenas.