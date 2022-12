Greeicy se somete a terapias respiratorias para poder continuar su gira internacional

Greeicy, intérprete de grandes éxitos como 'Los secretos' y 'Más fuerte', se encuentra por Latinoamérica realizando el Amantes tour, cadena de conciertos que se propuso terminar antes de finalizar el año. Durante su paso por varios escenarios, la también actriz dio a conocer por medio de sus historias de Instagram que tuvo una afección respiratoria que puso en riesgo su salud.

En los últimos días, ha venido preocupando a sus millones de seguidores luego de haber compartido con ellos unas historias en donde se deja ver con una máscara de oxígeno y dejando en evidencia que se le dificulta incluso hablar.

Realizar una gira demanda tiempo, horas de esfuerzo y dedicación, Greeicy es consciente de que su salud no se encuentra en el mejor estado, pero hará el último esfuerzo para poder realizar sus eventos programados para el 16 y 17 de diciembre junto a Mike y su pequeño Kai.

No obstante, aseguró que hará lo posible por recuperarse, acelerando su proceso con nebulizaciones recomendadas por los médicos profesionales que están a cargo de su proceso.

Además de ello, la cantante anunció que el tour continúa puesto que ya se siente mejor y no le va a fallar a sus fans.

"La verdad, si les soy muy honesta, muy honesta, pensé que no iba a poder hacer estos dos shows, ayer ni siquiera podía hablar, o sea, tenía esto (tos) pero al triple, pero bueno, gracias a las personas que estuvieron pendientes de mí, me ayudaron, me atendieron súper divino", aseguró la caleña.

Además, aprovechó sus redes sociales para agradecer al personal médico que la atendió y a sus seguidores por tan bonita energía.