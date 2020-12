Greeicy Rendón respondió a los rumores de una supuesta infidelidad de Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía han sido tema de conversación en redes sociales durante los últimos días, gracias a un video compartido por una página de entretenimiento. En las imágenes se podía observar a un hombre, que según algunos cibernautas, era muy parecido al intérprete de 'Quiéreme', junto a una mujer que estaba luciendo un diminuto traje de baño. Los supuestos enamorados se encontraban en un bote disfrutando de un paseo en el mar cuando se registró la cinta que posteriormente se hizo viral en internet y que además, ya fue eliminada.

Los protagonistas del video notaron que estaban siendo grabados y su actitud cambió de inmediato, la joven se apartó rápidamente de su acompañante, quien levantó su mano para saludar a la persona que estaba capturando las imágenes. Esta cuestión sembró dudas en algunos usuarios de la red, que aún no lograban identificar con exactitud al hombre.

Parece que el clip se volvió tan famoso, que ni siquiera Greeicy Rendón fue indiferente ante él. Con el fin de aclarar la situación, la caleña habló con su pareja sobre lo que estaba sucediendo y gracias a eso los rumores de una supuesta infidelidad llegaron a su fin, pues la intérprete de 'Los besos' reveló si la persona que aparecía en el video era Mike Bahía .

"Cevito, según fuentes de chismes, dicen que te vieron con otra chica en un bote, cuéntame la verdad", expresó la caleña, mientras grababa una instastorie en compañía de su novio, quien respondió con un gesto que daba a entender que no quería referirse al tema. La cantante aseguró entre risas que reconocería "a leguas" a su pareja y por esa razón tiene claro que Mike no es quien aparece en el video. "Cevito te salvaste porque no eras tú", aseguró.