Goyo relató cómo descubrió una infidelidad y, aunque no dio nombre, fanáticos relacionaron a Tostao

Goyo se ha convertido en una de las cantantes femeninas con más proyección en Colombia no solo por su extensa trayectoria artística, sino también por su apuesta musical. La mujer sigue conquistando a sus seguidores en redes sociales con su carisma, por eso no duda en mostrar un poco de su rutina diaria y en exponer algunas historias graciosas.

Recientemente, la intérprete de temas como 'Hasta el techo', 'Nuquí' y 'Desde el día en que te fuiste' dio a conocer que fue víctima de una infidelidad por parte de una de sus exparejas y, a pesar de que no reveló ningún nombre y les pidió a sus seguidores abstenerse de buscar culpables, muchos indicaron que podría de tratarse de Tostao, quien también hizo parte de la legendaria agrupación ChocQuibTown.

¿Cómo descubrió Goyo la infidelidad?

De acuerdo con lo expuesto en el video, los tres protagonistas de la historia en cuestión estaban en la misma casa cuando de pronto ella se percató de que el comportamiento de su exnovio era un poco sospechoso, lo que rápidamente encendió sus alarmas.

"Incluso un días hasta me enojé y casi llego con la verdad, pero me equivoqué porque estaba pensando que era otra amiga y no, era ella, era la que yo menos pensaba", expresó.

Goyo mencionó que todo iba normal ese día ya que tomaron algunos tragos y hasta bailaron en la piscina; sin embargo, todo se descontroló en la noche cuando se fue a dormir, pues ella se quedó sola en la habitación: "pasó lo que tenía que pasar".

Aunque a la mañana siguiente no vio nada raro, Goyo supo que tanto su amiga como su expareja habían iniciado una relación cuando ella terminó ese romance, lo que le causó mucha sorpresa.

Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar, pues han hecho algunas especulaciones: "puse a calentar un pan mientras escucho el chisme y se me quemó, quedó muy TOSTAOO", "Por eso cuando tienes una duda que no te la sacas de la cabeza, siempre resulta ser verdad", "Qué bendición ❤️❤️❤️tengo el chisme completo", son algunos de los mensajes que se destacan.