Fuertes rumores de infidelidad indican que Shakira y Piqué estarían en proceso de divorcio

Han transcurrido 12 años desde Shakira y Gerard Piqué iniciaron su idilio y actualmente conforman una familia junto a sus dos hijos, Sasha y Milan. Se conocieron en el Mundial de Fútbol del 2010 en el que España ganó y donde el futbolista no dejó de exaltar la belleza de la colombiana. Antes de Piqué, la artista tuvo un noviazgo con Antonio de la Rúa, hijo de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina.

Familia Piqué Mebarak Foto: Gettyimages

No es la primera vez que la pareja se ve envuelta en rumores de divorcio, sin embargo, fuentes cercanas aseguran que está vez la crisis es mayor, debido a una supuesta infidelidad por parte del defensa español. Distintos medios internacionales aseguran que actualmente Piqué, se encuentra residiendo en su apartamento, ubicado en Barcelona, desde hace un poco más de una semana.

Por otro lado la letra de la nueva canción de la intérprete, alimenta estos rumores, parte de la composición dice así: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti".

Otros medios como el diario 'El Periódico' de España, indica que el jugador se le ve últimamente desbocado en fiestas y lejos de sus hijos, así como en constante movimiento con sus amigos. Tanto Shakira como Piqué no han salido a desmentir o afirmar estas especulaciones. El dúo no suele compartir mucho sobre sus vidas personales por medio de sus redes sociales, pero la última vez que la barranquillera compartió una foto con el español fue el 14 de febrero, celebrando el día de San Valentín.