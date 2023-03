Famosas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con poderosos mensajes, conócelos aquí

En el marco del Día Internacional de la Mujer , varias celebridades se tomaron los escenarios digitales para conmemorar con mensajes emotivos y de empoderamiento esta fecha que destaca la importancia del rol femenino en la sociedad.

Reconocidas por sus trabajos en oficios como la actuación, presentación y la música; estas mujeres no solo se han destacado por su increíble trabajo artístico, también han afrontado situaciones que las han puesto a prueba y con los cuales a pesar de la adversidad llevan un mensaje de superación y confianza a todas y cada una de sus seguidoras.

Mira también: Cinco artistas que han encontrado un balance entre ser madres y sus carreras

Daniela Álvarez

La modelo y presentadora ha tomado la bandera del empoderamiento para ayudar a todas las personas en condición de discapacidad y movilidades reducidas. Trabajo que impacta en la calidad de vida de muchas personas. Gracias a sus logros se ha ganado el corazón de muchas personas, en su mayoría mujeres que se sienten identificadas bajo el amor propio y la aceptación.

Daniela Álvarez comentó: "A veces es difícil dejar ese sentido del "Yo Soy": Yo soy responsable, yo soy valiente, yo soy trabajadora, yo soy hermana, yo soy esposa, yo soy mamá, yo soy líder… Sí, eres todo eso pero SOBRETODO : ERES MUJER ❤️ 'FELIZ DÍA para todas las mujeres del mundo! Que hoy y siempre reciban mucho amor. Las amo 🤗"

Publicidad

Mariana Gómez

Con su participación en varias producciones de Caracol Televisión y una carrera musical prometedora, la actriz comparte sus historias de vida en las redes sociales y cómo en los inicios de su carrera enfrentó los comentarios sobre su aspecto físico; razón por la cual inspira a todas las mujeres a tener una autoestima inquebrantable.

"Entiendo que hoy sea un día para recordar nuestra lucha por la igualdad de derechos, (lucha que hoy aún continúa) pero, a mí si me gusta que me digan "Felíz Día de la Mujer". Sí, hoy recuerdo, valoro y honro esa lucha, pero también aprovecho la excusa para honrar a las mujeres que me rodean: fueron las palabras de la cantante paisa.

Foto: Captura instagram @marianagomez

Lorena Meritano

Como autora del libro 'Sobreviviente', la actriz argentina trata uno de los temas y enfermedades que superó hace un tiempo: el cáncer de seno. Como parte de su propósito de vida, esta artista de 52 años invita a las personas a ser solidarias con las mujeres que han sufrido o atraviesan por esta situación.

Publicidad

En este 8 de marzo, Lorena expresó junto a una recopilación de imágenes : "Feliz Día para vos. Para mi. Para todas. Es Hoy y es Todos los días.

Feliz Día de la Mujer", en otro de los mensajes que compartió Meritano se puede leer: "Lucha aunque lo tengas todo por todas las que no lo tienen".

Jey Castañeda

La colombiana ha crecido en el medio audiovisual con una carrera como presentadora y locutora, pero también, se destaca en las redes sociales como una mujer apasionada por la moda; espacio en el que transmite mensajes de amor propio y cómo destacar con personalidad y sello propio con tips de cómo lucir las prendas y llevar la moda a otro nivel.

En sus historias de Instagram comentó sobre este día: "Yo no celebro este día, yo conmemoro este día, recordando a todas las mujeres que lucharon y hasta tuvieron que morir por pedir igualdad de género, igualdad de salario, exigiendo respeto por los derechos para todas nosotras. Por no someternos más a condiciones inhumanas".

Foto: Captura Instagram @jeycastaneda

Publicidad

Rita Ora

Gracias a sus éxitos musicales como 'Let You Love Me' y 'Anywhere', la cantante estadounidense desde muy jóven ha expresado su cercanía con el feminismo y constantemente comparte pensamientos y mensajes sobre el apoyo entre mujeres, pues como lo mencionó en una entrevista para la revista ELLE: "Tenemos el poder de cambiar la historia".

Rita Ora acudió a su cuenta de Instagram para anunciar una nueva canción respecto al Día Internacional de la Mujer y escribió: "Feliz día internacional de la mujer a todas las mujeres hermosas del mundo. 💖 Para celebrar, he lanzado una versión acústica de You Only Love Me y una versión de uno de mis ídolos y cumpleaños gemela Tina Turner, 'We Don't Need Another Hero'."