Epa Colombia y Yina Calderón participarán en un duelo de DJs en Bogotá, ¿cuándo y dónde?

Epa Colombia y Yina Calderón son dos de las influenciadoras más polémicas en nuestro país debido a los escándalos que han protagonizado y su rivalidad, pues en varias oportunidades han hablado acerca de las diferencias que las mantienen alejadas tanto en redes sociales como en la vida real.

Recientemente, la DJ de guaracha apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 500 mil seguidores, para revelar que está planeando un cara a cara junto a la empresaria de keratinas.

Mira también: Julián Pérez opina sobre Yina Calderón y Shakira en una dinámica, ¿bloquear, colaborar o cancelar?

“Les tengo una sorpresa, les dije que si comentaban mucho mi video les iba a contar. Acepté. Fue una decisión difícil de tomar por muchas cosas, pero accedí a tener un versus, un cara a cara, tocando con Epa Colombia”, señaló.

Asimismo, explicó que tiene sus propias razones para emprender este reto; sin embargo, no las quiso exponer en medio de la plataforma digital.

Publicidad

“Pero ya que ella dice que yo no toco, que yo no sé qué, dije listo, vamos a tener el versus y voy a mostrarle cómo es levantar un show y todo lo que implica”, mencionó.

No te pierdas: Yina Calderón va en busca del Padre Chucho para pedirle que le ayude con el demonio que la atormenta

Por el momento se sabe que el evento se realizará el próximo 31 de octubre en Bogotá; no obstante, se desconoce el lugar en el que se llevará a cabo. Además, Daneidy Barrera tampoco se ha referido al tema a través de alguna publicación o hablando con algún medio de comunicación.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar, pues, incluso, empezaron a hacer sus apuestas respecto a quién podría ganar esta contienda en vivo. Otros, por su parte, criticaron la forma en la que se expresó Calderón en su video y hasta pusieron en duda su trabajo.

Te puede interesar: Yina Calderón asegura que desde los 15 años un ser maligno la atormenta mientras duerme

Publicidad

“Diga a qué horas para desconectar el wifi y los datos”, “puro marketing”, “’acecté’, dícese de la real academia del reguetón y guaracha”, “que se enfrenten las dos con Marcela Reyes, pero se enfrenta este par que saben más de maternidad de gallinas que de ser DJ”, “Epa no puede, está en embarazo”, fueron algunos de los comentarios.