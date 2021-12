Epa Colombia les regaló una casa en el norte de Bogotá a sus papás y agradeció a sus fanáticos

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, se ha convertido en una de las empresarias más admiradas por los internautas gracias al capital que ha adquirido por su marca de keratinas y centros estéticos. Por eso, la influenciadora recientemente volvió a ser noticia, luego de que se tomara su cuenta de Instagram para agradecerles a sus fanáticos porque le permitieron superarse desde que se dio a conocer en el mundo del entretenimiento.

Según informó, siempre fue una persona muy humilde que estaba esperando la manera de salir adelante y fue precisamente el apoyo en la compra de sus productos o el pago por los servicios que ofrece en las peluquerías lo que la ha ido ayudando hasta el punto de vivir cómodamente y comprarle una vivienda a sus padres como muestra de agradecimiento por todo el esfuerzo que hicieron cuando la criaron.

"Amiga que me cambiaste la vida de una manera increíble, , que amiga me permitiste darle a mi papa de navidad una casa en el norte para que viviera mucho más tranquilo, me permitiste dar muchos regalos, me permitiste ayudar a las personas que lo necesitaban, amiga me permitiste inspirar a muchas mujeres, amiga me permitiste darme a conocer y te amo amiga", señaló la creadora de contenido en medio de lágrimas.

Recientemente, Barrera posteó un corto video en el que se logra ver cómo disfruta de los fuegos artificiales durante la celebración de Navidad junto a sus padres. De acuerdo a su testimonio, esto se debe a que sus peluquerías permanecen llenas todos los días y las personas constantemente están comparando sus productos a través de las plataformas digitales o directamente en los puntos físicos.