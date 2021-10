El mexicano Víctor González prefirió a su hijo antes que a su carrera en la televisión

Víctor González, actor mexicano reconocido por novelas como 'La Mujer de Judas', 'Hombres tenían que ser' y 'Alma Indomable', aceptó que cuando tuvo a su hijo su vida cambió completamente y por esto tomó decisiones que le dieron un giro inesperado a su carrera.

El actor cumplió 30 años con su profesión y reveló en una entrevista con TVyNovelas que los dramas mexicanos siempre lo han llenado, ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes compañeros en la televisión.

"Amo las telenovelas. No soy muy bueno viéndome porque siempre pienso: “pude haberlo hecho mejor o de otra manera”. Fuera de eso, el género me gusta mucho. Desde chavito veía telenovelas con mi mamá y estoy muy agradecido de seguir vigente porque de verdad te das cuenta, cuando te toca trabajar con actores como Manuel Ojeda o Diana Bracho, no se trata de llegar, sino de mantenerse como ellos", aseguró el actor.

Por otro lado, González dijo que ahora sus prioridades son su familia y su hijo, pues cuando era joven no le interesaba ahorrar ni tener un vida estable, ahora siendo padre todo cambió: "cuando tienes un hijo dices: ‘ya no soy solamente yo, que andaba por aquí y por allá y no me importaba si voy a trabajar a Colombia o me quedaba a vivir allá’; ahora, con un hijo es: ‘quiero estar cerca de él", reveló el mexicano.

Respecto a su estilo de vida también aseguró que siempre quiso tener la vida que tiene en este momento, su esfuerzo y su trabajo le han dado unas muy buenas comodidades, ahora está satisfecho con todo lo que ha logrado durante estos años.

Habló también sobre la razón por la cual no está muy metido en escándalos, es porque a pesar de que esto hace que se gane más dinero él prefiere no dar de qué hablar y pasar desapercibido.