Diva Jessurum confesó que “quedó muda” durante sus quimioterapias, pensó que no volvería a hablar

Diva Jessurum, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia debido a todo lo que ha tenido que enfrentar desde hace dos años, cuando fue diagnosticada con cáncer. A partir del momento en el que supo la noticia se enfrentó a las quimioterapias y otros procedimientos con valentía.

El hecho lo dio a conocer en septiembre del 2022, cuando oficialmente superó la enfermedad. Desde entonces ha revelado algunos detalles a sus seguidores, especialmente acerca de la batalla con su cabello, pues no quería perderlo.

Puedes leer:Diva Jessurum denunció que fue víctima de persecución en Barranquilla, ¿qué sucedió?

De hecho, en una entrevista con Día a Día confesó que su estilista se enteró de que se sometería a quimioterapias antes que su mamá, pues lo primero que hizo fue llamarlo para pedirle ayuda con dos pelucas y que le cortara por completo el cabello.

Publicidad

Durante una conversación con su médico, él le confirmó que cuando iniciara con el tratamiento oral su cabellera podría volver a crecer, por lo que ella se propuso hacer lo que estuviera en sus manos para acelerar este proceso.

Actualmente no usa pelucas y tiene una apariencia radiante, pues cada vez se siente mejor con su imagen y se parece más a como lucía antes del diagnóstico. De la misma forma, ha confesado otros detalles en sus redes sociales, donde supera el millón de fanáticos.

Publicidad

Precisamente en medio de una serie de videos donde habla sobre el tema, hizo una revelación que dejó sorprendido a más de uno: “a mí me hicieron primero ocho quimioterapias, (…) 21 radioterapias y eso fue muy pesado”.

Y continuó: “Nunca le he contado esto a nadie, pero yo quedé muda, sin voz, creí que la iba a perder, no me pasaba ni el agua y estaba completamente ronca”, relató y explicó que todo fue un proceso demasiado complicado del que agradece salir.

Escucha a la presentadora en el cuarto video de esta publicación:

Publicidad

De la misma forma, habló sobre las operaciones a las que tuvo que someterse, pues pasó cuatro veces por el quirófano para eliminar todo rastro de cáncer y recuperar su cuerpo, lo que sumado a las terapias la ayudó a deshacerse del diagnóstico.

Parece que actualmente la salud de Diva está pasando por un buen momento y no duda al hablar sobre todo lo que atravesó, pues considera que su historia podría servir como ejemplo o motivación para otras mujeres con la misma enfermedad.

Te puede interesar:Diva Jessurum da testimonio de cómo su fe la curó del cáncer de mama