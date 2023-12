Diva Jessurum denunció que fue víctima de persecución en Barranquilla, ¿qué sucedió?

Diva Jessurum es una de las presentadoras y periodistas de entretenimiento más populares y respetadas del país, por lo que sus apariciones en redes sociales suelen llamar la atención entre sus seguidores. Así sucedió con la denuncia sobre la preocupante situación de inseguridad que se vive en Barranquilla.

En horas de la noche del 12 de diciembre, la directora de programas como ‘Expediente Final’ y ‘Se Dice De Mí’ realizó una publicación en su perfil de Instagram, ante el millón de usuarios que la siguen, relatando un preocupante hecho que la hizo sentir temor durante varios minutos.

“Subo este video para hacer un llamado a las autoridades, y también a la comunidad para que esté alerta, porque Barranquilla está invivible en términos de seguridad. Está peligrosa”, inició relatando.

Jessurum continuó explicando: “Venía manejando en mi carro a las 9 p.m., cuando de la nada apareció un auto negro con vidrios polarizados y sin luces. Se me pegó y me empezó a perseguir en un trayecto largo, me puse a dar vueltas y me tocó meterme a un edificio”.

La también libretista agregó que el vehículo la siguió hasta la puerta del lugar y que dado que las personas no pudieron ingresar, decidieron irse a los pocos minutos.

“Ser mujer en Barranquilla y en general en Colombia es absolutamente preocupante, está siendo cada vez más difícil. Es triste el descuido en el que estamos (…) Hoy estuve a punto de ser atracada, esas personas no tenían buenas intenciones y no es justo que no nos podamos movilizar por esta clase de situaciones”, puntualizó evidentemente afectada por lo vivido.

Diva Jessurum finalizó diciendo que las autoridades ya tienen los videos en los que se ve el seguimiento y la placa del auto; por lo que espera que se tomen medidas al respecto.

Cabe recordar que a la ‘Única diva de la televisión colombiana’, como ella se autodenomina, denunció en julio del 2023 le robaron los datos de su tarjeta de crédito y le sacaron una alta suma de dinero que rondó los 10 millones de pesos.

Varios internautas aprovecharon el espacio de los comentarios para enviar mensajes de solidaridad con lo su compleja experiencia: "Dios te cuide y te proteja 🙏🏽", "Gracias a Dios estás a salvo", "Me sucedió algo similar, qué miedo😢".