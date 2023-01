Diana Celis decide hablar sobre sus sentimientos por su exnovia la Epa Colombia

Diana Celis y la Epa Colombia sostuvieron una relación amorosa de casi seis años, luego de conocerse mientras ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena, iniciando su noviazgo en 2016. En febrero de 2021 se dio a conocer, luego de varias semanas de rumores, que Celis y la Epa Colombia habían decidido poner punto final a su relación, al parecer por una infidelidad. Primero lo confirmó Daneidy por medio de su cuenta de Instagram y luego Diana habló también sobre el tema.

La separación de las dos se vio luego envuelta en asuntos legales, pues la futbolista demandó a la influencer para que se declarara la unión marital de hecho y se liquidara la sociedad patrimonial. Al final, ambas conciliaron de forma amigable y el caso quedó cerrado. Luego de varios meses de estar en polémicas ambas partes, por el proceso judicial y las indirectas que se veían en las redes sociales de cada una, Diana decidió volver a tocar el tema de su exnovia.

En una dinámica de preguntas en su cuenta personal de Instagram, Celis respondió a sus seguidores que le preguntaban repetidas veces si volvería con su ex.

"Somos muy importantes porque crecimos juntas, hicimos muchas cosas juntas, entonces a pesar de que ella me ha lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras, creo que el sentimiento por ella es real", relató la futbolista en su historia, afirmando que siempre tendrá un sentimiento por la empresaria.

Aunque la Epa Colombia, no ha hablado sobre la respuesta de su ex, sus seguidores no esperan una respuesta de parte de ella, ya que se encuentra en una relación amorosa con Karol Samantha, que inició un tiempo después de terminar con Diana Celis.