Daniella Álvarez dedica tierno mensaje a su novio Daniel Arenas en su viaje a París

La presentadora Daniella Álvarez es una de las mujeres más queridas por los colombianos debido a su carisma y tenacidad a la hora de afrontar los obstáculos que le pone la vida. El actor Daniel Arenas , es la actual pareja con quien comparte una relación llena de amor y mucha complicidad. Ninguno duda en demostrar sus sentimientos y comparten por medio de sus redes sociales cada momento juntos.

Días atrás el actor le obsequió a su novia una scooter con el fin de que su movilidad sea mejor y así se pueda recuperar pronto de la afección que padece en su pie. Ahora, la pareja se encuentra dichosa disfrutando de un viaje por la romántica Francia. La modelo no dudo ni un momento en agradecerle a su novio por ser la compañía ideal para ella.

Te puede interesar: Con este regalo, Daniel Arenas sorprendió a Daniella Álvarez y le demostró su amor incondicional

Publicidad

"Como me lo dijiste un día amor lindo: 'de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso' Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón", expresó Álvarez junto a la publicación de un vídeo en su cuenta de Instagram.

En el vídeo se puede ver como inician su recorrido desde el aeropuerto y cuando ya están en la 'Ciudad de la luz', con la canción 'You're the Inspiration' de la banda 'Chicago', se puede ver a la pareja más enamorada que nunca, compartiendo y viviendo nuevas experiencias cada día: "Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el pie", indicó la barranquillera en su publicación.

Daniella, se encuentra en la etapa del amor más bonita y agradece siempre por estar junto a su novio: "siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter, para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, GRACIAS por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más, te amo @danarenas", finalizó la modelo.