Daniela Álvarez reveló lo importante que es el amor de pareja, ¿se refirió a Daniel Arenas?

La exreina de belleza Daniela Álvarez se ha ganado el respeto y admiración de todos los colombianos, gracias al apoyo que ha brindado con su fundación a aquellas personas que pasan por su misma situación o tienen alguna discapacidad física.

Por esta razón Daniela fue invitada al podcast llamado 'CoCreadores', donde habló de varios temas de su vida personal, como la depresión y ansiedad que enfrenta, pero, comentó también lo que significa en ese momento de su vida tener el amor de una pareja.

En la entrevista confesó lo fundamental que es para ella poder contar con la compañía de alguien que sea sincero y leal: "He comprobado con el paso del tiempo que tener una familia y tener una pareja que te ama y que te apoya en los momentos difíciles es muy importante".

"Soy una persona enamorada del amor, una de las cosas que hacen parte importante de nuestro ser es nuestra pareja... Yo siento, y siempre digo, que mi sueño más grande es mi familia, mi hogar, creo que vinimos al mundo a amar y ser amados", expresó la presentadora.

Para los seguidores de Álvarez sería una indirecta para su novio, Daniel Arenas, con quien no se le ha vuelto a ver, desde el suceso que pasó en el programa 'Hoy Día', donde el actor besó a una de sus compañeras de set. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado si siguen juntos, personas cercanas a la modelo comentaron que dicha situación le había afectado mucho.

La empresaria, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, habló también en dicho podcast sobre cómo ha sido lidiar con la salud mental en su cotidianidad: "las cosas buenas no te enseñan, el sufrimiento nos está preparando para algo superior, para algo más bonito... yo me acuerdo de que cuando llegué a mi casa, pasé aproximadamente seis meses donde conocí la ansiedad y conocí la depresión, y no porque yo quería".

Álvarez se convirtió en un símbolo de amor propio y motivación para todos aquellos que la admiran, dado que con su alegría la gente no dejó de exaltar su esfuerzo, así como también lo fuerte que ha sido desde el primer momento en el que compartió la noticia de la amputación de su pierna.