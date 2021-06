Dani Duke sorprendió a 'La Liendra' con un lujoso viaje de cumpleaños

Mauricio Gómez, más conocido en las plataformas digitales como 'La Liendra ', se ha convertido en uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia, puesto que sus videos graciosos y particular forma de ser, logran captar la atención de los internautas que se topan con su contenido.

Recientemente el joven cumplió años y su novia, la también 'youtuber' Dani Duke aprovechó la fecha para recordar cuánto lo ama. A través de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 3 millones de seguidores, la maquilladora le deseó los mejores éxitos en su nuevo año.

"Feliz cumpleaños my king (mi rey) que todos tus deseos se cumplan", comentó junto a una galería compuesta por ocho publicaciones. En las tres primeras se logra ver a la pareja posando frente a la cámara semidesnudos y en los videos restantes quedó registrado el momento en el que Gómez recibe una caja de cartón que tiene en el interior una pequeña sorpresa.

Se trata de un "pasaporte" con fotografías románticas; sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios de la red social es el hecho de que el destino era el "lugar de sus sueños".

Tiempo después, el joven apareció en su perfil para confirmar que muy pronto se irá de viaje a uno de los países que más anhelaba conocer.

"Feliz señores porque me veo con mi familia y salgo mañana derechito para Dubai (...) voy para Dubai porque la mona hermosa me dio eso de regalo, así que nada, mi mona, Dios me la bendiga, siempre de hermosa conmigo. De verdad esto tan feliz de estar con ella, me hace sentir muy especial", señaló en medio de las historias.

"Es impresionante ver que hay personas capaz de salir adelante solas por sus méritos, como sabemos Dani viene de familia adinerada y aún así decidió emprender y conseguir lo suyo por propia cuenta", "La Liendra desde que está con Dani se ve hasta mejor vestido, ojalá disfruten mucho su viaje", "y dicen que ella esta con el por plata, plata es lo que ella tiene", "y así dicen que ella no lo quiere, ella se le ve que es muy especial mas allá del regalo, como lo abraza, le habla.", fueron algunos comentario que se leyeron en la plataforma.