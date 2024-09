¿Cuánto cuesta un fin de semana con Andrea Valdiri? A la mujer le ofrecieron muchos millones

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más comentadas del país y, sin duda, también ha sido halagada por ser una de las mujeres más bellas de las redes sociales y con mayor carisma y personalidad.

Hace casi un año se convirtió en noticia después de anunciar su divorcio del creador de contenido Felipe Saruma, pese a que los usuarios de Internet los catalogaban como una pareja muy enamorada.

Desde entonces la mujer se ha dedicado a pasar tiempo con sus hijas y a continuar con su trabajo, así lo ha mostrado por medio de sus plataformas digitales en las que ya suma un poco más de nueve millones de seguidores.

Así mismo, un tema comentado frecuentemente es si ya tiene un nuevo amor, pues ha sido vista compartiendo con algunos hombres, sin embargo, ella no ha confirmado nada hasta el momento y para el ojo público, al parecer, sigue soltera.

Lo cierto es que su belleza y personalidad atraen a muchos y uno de estos hombres protagonizó una anécdota que la barranquillera contó entre risas, pero por la que también se mostró incrédula por todo lo que puede suceder.

Andrea Valdiri recibió una millonaria oferta para pasar dos días con un hombre de la Guajira

La creadora de contenido contó que su hermana era quien respondía mensajes y correos que le llegaban a sus redes y fue así como la contactó un hombre que aseguró que tenía intenciones de contratarla durante un fin de semana.

Como pensaron que era para una situación laboral, la respuesta fue que el equipo de abogados de Valdiri tendría que confirmar algunos requerimientos con el fin de continuar con el proceso, pero el implicado, originario de la Guajira, pidió contactarse con la mujer por un número de WhatsApp.

Manejándolo todo como un secreto, él le dijo que lo que realmente quería era pasar un fin de semana solo con la barranquillera y por esto estaría dispuesto a pagar 500 millones de pesos, incluso envió una imagen de un maletín lleno de billetes.

“Esto es una vaina que pone a pensar a cualquiera, para conseguirlos está difícil”, dijo entre bromas la influenciadora que a su vez explicó que no podría creer que el hombre no tuviera miedo de que ella “lo boleteara en redes”.

No obstante, también dijo que ella “está en los caminos del señor” y no aceptó, aunque sí quedó por completo sorprendida con los hombres que creen que con dinero pueden conseguirlo todo, al respecto pensó: “esto no puede ser cierto”.

Este es el video de la influenciadora: